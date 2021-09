Fedez pubblica il video di “Meglio del cinema”. Special guest Masseo

Dopo aver mostrato un’anteprima con i suoi soliti spoiler, Fedez pubblica su YouTube il video di “Meglio del cinema”. Diretta da Daniele Bagolin, la clip arriva a una settimana dalla pubblicazione sulle piattaforme del singolo.

In total look Off-White, il rapper si muove tra coppie innamorate intente a esternare in modo quasi grottesco il proprio amore, in una giornata che sembra uggiosa solo per Federico, unico single presente.

Tra acquazzoni improvvisi alla Fantozzi, che si rivelano essere effetti speciali di un set cinematografico, e corse disperate, l’unica consolazione è l’incontro con uno speciale Cupido interpretato da Masseo. Lo youtuber e creator è l’ospite a sorpresa del video.

La dedica a Chiara Ferragni

“Meglio del cinema”, canzone scritta da Fedez per la moglie Chiara Ferragni, è stata presentata per la prima volta come dedica dell’artista alla sua compagna di vita in occasione del loro terzo anniversario di matrimonio. Sul lago di Como la performance a bordo della piattaforma galleggiante alle ultime luci di un tramonto estivo. Con Fedez il pianista e compositore Alessandro Martire.