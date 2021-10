Rkomi in tour: nel 2022 i nuovi concerti di “Taxi Driver”

Rkomi torna a girare l’Italia in lungo e in largo con il suo “Taxi Driver”, l’album doppio disco di platino che quest’anno è arrivato su tutte le piattaforme anche in versione acustica per Mtv Unplugged. Il rapper, dopo un’estate di live, sarà nuovamente in tour nel 2022. Fitto già il calendario che lo vedrà partire ad aprile per poi proseguire fino a maggio.

Il calendario

SAB 16 APRILE 2022 VENARIA REALE (TO), TEATRO DELLA CONCORDIA

VEN 22 APRILE 2022 NAPOLI, CASA DELLA MUSICA

SAB 23 APRILE 2022 MODUGNO (BA), DEMODE’

VEN 29 APRILE 2022 FIRENZE, VIPER

SAB 30 APRILE 2022 PADOVA, GRAN TEATRO GEOX

VEN 6 MAGGIO 2022 ROMA, ATLANTICO

SAB 7 MAGGIO 2022 NONANTOLA (MO), VOX CLUB

MER 11 MAGGIO 2022 MILANO, FABRIQUE

I biglietti

Le prevendite sono disponibili a partire dalle 14 di oggi, 7 ottobre, su circuito Ticketone.

Rkomi, nelle scorse settimane, si è dedicato al progetto di Mtv Unplugged registrando un concerto totalmente in acustico al Teatro Carcano di Milano. Lo show, prova inedita per il 27enne, verrà trasmesso prossimamente dai canali di Mtv.