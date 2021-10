Hackerato il profilo IG di tha Supreme ma poi spunta un corto del rapper

tha Supreme è l’artista più imprevedibile della storia recente. Il rapper sa di certo sorprendere i fan e ci è riuscito ancora una volta. In questi giorni il suo profilo Instagram è stato hackerato. Preso d’assalto dall’account @ohmyleak.

Sparite tutte le foto sostituite da un giveaway della Playstation 5. Mosse strane che hanno preannunciato l’arrivo di qualcosa. Oggi tha Supreme, che al secolo è Davide Mattei, torna sul social con un breve cortometraggio animato. Protagonista il suo alter ego che vediamo recitare un monologo.

“Yo, ok bella regà– dice l’artista romano- ho deciso di attivarmi un po’ su Instagram, faccio l’influencer da oggi, basta così la smettete con la storia che non mi faccio mai vede’, faccio tutto il misterioso, bla bla bla bla”. Il video, poi, si chiude in maniera disastrosa ma sembra proprio essere l’inizio di un progetto più ampio per il rapper. Non resta che aspettare e vedere.



Il video