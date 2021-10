I Coldplay a Rtl102.5: “L’Italia è come il paradiso”

I Coldplay sono stai intervistati in esclusiva su RTL 102.5 da Nicoletta e La Ceci durante Password. Chris Martin e Jonny Buckland hanno presentato il nuovo album della band “Music Of The Spheres”.

Anticipato dal singolo Higher Power (oro in Italia, per oltre 6 settimane al vertice della classifica radiofonica italiana) e dalla collaborazione con le superstar coreane BTS in ‘My Universe’, “Music Of The Spheres ‘ è il nono album della band inglese.

Una delle tematiche del disco è l’amore, un amore che, spiega Chris Martin, è inteso in senso molto ampio:

“C’è un sacco di amore romantico ma anche amore per tutti gli esseri viventi e per tutte le cos, c’è il cercare di capire che in tutte le persone e in tutte le parti della natura c’è qualcosa da amare. Se cerchi di vedere il mondo in questo modo la tua vita sarà più felice”.

I Coldplay hanno annunciato anche il tour mondiale che, a sorpresa, non prevede l’Italia. Chris e Jonny, però, ci tengono a rassicurare i fan italiani e ad RTL 102.5 rivelano che in futuro ci saranno sorprese:

“L’Italia non fa parte del tour… per il momento. Per noi l’Italia è un paese fondamentale ma dobbiamo fare le cose poco per volta. Ovviamente saremo lì appena sarà possibile, per noi è come essere in paradiso!”

QUI L’INTERVISTA INTEGRALE: https://www.rtl.it/notizie/articoli/coldplay-a-rtl1025-l-italia-e-come-il-paradiso/