VIDEO| Il concerto di Comete a Roma in 3 minuti

Tornare a casa è sempre bello. Suonarci ancora di più. Lo sa bene Comete che, ieri sera, ha fatto tappa a Roma con il suo “Solo cose belle tour”, i concerti che lo stanno portando in giro per l’Italia con i brani del suo recente disco. È così che pezzi come “Glovo”, “Cornflakes”, “Ma tu” e “Meno male” hanno preso vita sul palco in versione full band. Un valore aggiunto alla serata.

E neanche Eugenio Campagna – questo il vero nome dell’artista – si è risparmiato portando tutta la voglia di ripartire dopo il lungo stop dai live per il perdurare dell’emergenza Coronavirus. In un’ora o poco più l’ex X Factor ha cantato, suonato voce e chitarra qualche pezzo (“En e Xanax” di Bersani e “Futura” di Lucio Dalla) e intrattenuto il pubblico accorso per sentirlo. Il risultato è quello che abbiamo riassunto nel nostro resoconto video.

Il concerto di Comete in 3 minuti

Karaoke con Comete

Qualche ora prima avevamo incontrato Eugenio subito dopo le prove del concerto. Si è impossessato del nostro account Instagram per cantarci qualche canzone. Sue e non solo. Voce e chitarra ci ha regalato anche una cover di “Amici mai” di Antonello Venditti che usciva nel 1991, anno in cui Comete nasceva.