X Factor, Erio: “Non mi sento favorito alla vittoria”

Un palco gigantesco su cui sperimentare e portare tanta musica dal vivo. X Factor 2021 arriva alla prova dei live: entra nel vivo giovedì – alle 21.15 su Sky Uno e Now e in simulcast in chiaro su Tv8 – la fase più attesa del programma prodotto da Fremantle. Quest’anno corredato da una serie di prime volte. Quella di Ludovico Tersigni come conduttore che, alla vigilia della partenza, confessa un po’ d’ansia e alla presentazione stampa dello show ammette “Su 10 me la sto facendo sotto 11”.

E quella del talent, da quest’anno senza genere e categoria. È questo il filo conduttore dei ragazzi che vedremo esibirsi, tutti pronti a mettersi alla prova con inediti e cover. E, ancor prima di iniziare, c’è già il favorito alla vittoria. Si chiama Erio ed è nella squadra di Manuel Agnelli.

Il cantautore – che già alle fasi delle Auditions e ai Bootcamp – aveva fatto emozionare tutti (compreso il suo giudice) scansa ogni previsione facendo gli scongiuri del caso: “Sono chiuso in albergo quindi non lo so”, dice parlando degli articoli che lo hanno visto protagonista nelle previsioni pre-show. “Gli altri ragazzi, poi, non mi trattano da favorito”, spiega sorridendo raccontando di come X Factor sia l’occasione perfetta dopo anni di gavetta.

“Sentivo che era il momento giusto per partecipare- racconta il musicista livornese- ho pensato a me da vecchio che mi pentivo di non averci provato. Per quanto il mio percorso sia stato lungo prima di questo non aveva portato a nessun risultato di denaro o notorietà. Per ora ho fatto 6 minuti di televisione e valgono come tutti i 5 anni fatti prima. È stata una scelta che non peggiorerà la mia situazione”.

Cosa aspettarsi dai live?

Favoriti a parte, i ragazzi scelti da Agnelli, Emma, Hell Raton e Mika racconteranno la musica che, di solito, non si sente in televisione. Cosa c’è da aspettarsi? Tanto rock, cantautorato, pop che si mescola a più generi in un vero e proprio crossover.

La ‘questione’ donne nello show

E poco importa se quella che la stampa ‘quota rosa’ è veramente bassa quest’anno. Solo due le donne in gara. “Le squadre- spiegano i giudici- sono state scelte in base al talento, i concorrenti trattati come persone e artisti perché il talento non discrimina”.

“Fin quando si parlerà di quote rosa le donne saranno l’anello debole della società”, dice Emma convinta che l’abolizione delle categorie nel programma abbiano giovato alla qualità artistica e non penalizzato le artiste. “Le ragazze che si sono presentate magari non erano pronte. Sappiamo cosa è un live e stare da questa parte è difficile. C’è un grande lavoro prima dello show, ci parliamo tra noi giudici per capire se stiamo facendo la cosa giusta perché buttare sul palco una persona che non è pronta ad affrontare i Live e quello che succede dopo è uno spreco di talento ed è una cosa che non porta bene a nessuno”, spiega l’artista che definisce il termine ‘quote rosa’ “riduttivo ed anacronistico”. E le fa eco Manuel Agnelli: “Imporre delle quote rosa a noi giudici sarebbe limitare la serietà del programma rispetto alla musica e così non è stato”.

“X Factor Mixtape Vol. 2”

La musica al centro, quindi, e lo testimonia l’arrivo sulle piattaforme di ‘X Factor Mixtape Vol. 2’, un disco che dalla mezzanotte di giovedì permetterà ai fan del programma di ascoltare gli inediti dei ragazzi direttamente dai loro dispositivi. Nello specifico i team sono così divisi.

Con Emma ci sono: Le Endrigo, Gianmaria e Vale Lp. Con Hell Raton: Versailles, Baltimora e Karakaz. Con Manuel Agnelli: Erio, Mutonia e Bengala Fire. Infine, con Mika: Nika Paris (la più giovane, ha solo 16 anni), Westfalia e Fellow.

gIANMARIA – I Suicidi (prod. Bias) BALTIMORA – Altro (prod. BALTIMORA, Sixpm, Jacopo Volpe, Enrico Brun) Erio – Amore Vero (prod. Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo, Erio, Yakamoto Kotzuga) Nika Paris – Tranquille (Mon coeur) (prod. Taketo Gohara) FELLOW – Fire (prod. Taketo Gohara) Karakaz – Useless (prod. Sixpm, Jacopo Volpe, Enrico Brun, Luigi Pianezzola) Vale LP – CHÉRI (prod. Frenetik&Orang3) Le Endrigo – Cose più grandi di te (prod. Frenetik&Orang3) Mutonia – Rebel (prod. Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo, Daniele Tortora) VERSAILLES – TRUMAN SHOW (prod. Sixpm, Jacopo Volpe, Enrico Brun, Federico Nardelli, Giordano Colombo) Bengala Fire – Valencia (prod. Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo, Tommaso Colliva) Westfalia – Goblin (prod. Vincenzo Destradis, Jacopo Moschetto, Davide Paulis, Enrico Truzzi)

I live saranno in diretta dal teatro Repower di Assago, la finale sarà al Mediolanum Forum e vedrà super ospiti i Coldplay. Ad aprire, invece, la fase dei live ci sarà la musica di Carmen Consoli e gli inediti dei concorrenti. Alla fine di ogni puntata il commento di Paola Di Benedetto ad Hot Factor.