Aka 7even: fuori il video di “6PM” con Cecilia Cantarano

Aka 7even torna su YouTube con il video ufficiale di “6PM” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), il nuovo singolo prodotto da Cosmophonix. Prodotta da Think Cattleya e diretta da Luther Blissett, la clip vanta la partecipazione di Cecilia Cantarano, cantante e content creator tra le più apprezzate in Italia.

Le immagini di “6 PM” raccontano di una separazione e di una conseguente corsa nella notte per raggiungere la persona amata, che, nonostante la relazione si sia conclusa, non si perderà mai del tutto. Il tempo che scorre, il traffico in città nell’ora di punta, un’atmosfera di festa che non si riesce ad apprezzare fino in fondo. Il video è un omaggio all’amore, in tutte le sue forme e di tutte le età.

Il brano infatti porta con sé la nostalgia di un amore finito, durato forse troppo poco. Le lancette dell’orologio non si possono fermare, ma, per quello che una relazione può dare e per quanto caduca essa sia, vale sempre la pena di essere vissuta.