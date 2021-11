Giorgio Poi torna con un disco. A dicembre esce “Gommapiuma”

Si chiama “Gommapiuma” il nuovo progetto discografico di Giorgio Poi, in arrivo su tutte le piattaforme il 3 dicembre per Bomba Dischi / Island Records. L’album, anticipato dai singoli “I Pomeriggi” e “Giorni Felici”, è il terzo album di inediti che arriva a due anni di distanza dal precedente “Smog”.

“Gommapiuma” arriva direttamente dal mondo candito e parallelo di Giorgio Poi, sette tracce in cui la dimensione onirica e sognante del cantautore si interseca a immagini capaci di sintetizzare il reale. L’album è un rifugio emozionale, una strada che decomprime le distorsioni e i rumori di fondo per concedersi un viaggio tra le nuvole, atterrando sempre sul morbido.

“Gommapiuma” sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming e digital download, mentre in fisico nelle versioni LP Deluxe Version (vinile + poster + CD in esclusiva Amazon) e LP Sunset Version (in esclusiva sullo store ufficiale Universal) con poster e lo speciale vinile rosa autografato in edizione limitata.

Giorgio Poi live

Nel 2022 Giorgio Poi si esibirà dal vivo con due date live, rispettivamente il 18 febbraio all’Auditorium Parco della Musica di Roma e il 28 febbraio al Teatro Dal Verme di Milano per presentare al pubblico il nuovo progetto discografico.