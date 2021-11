Licorice Pizza, rilasciata la colonna sonora dell’attesissimo film di Paul Thomas Anderson

È disponibile su tutti i digital store la colonna sonora ufficiale di Licorice Pizza, il nuovo e attesissimo film dell’acclamato regista già candidato all’Oscar Paul Thomas Anderson che uscirà nelle sale cinematografiche italiane nel 2022 (in quelle americane, invece, il 25 dicembre). A partire dal 10 dicembre, e già in preorder, saranno disponibili anche il formato CD e doppio LP. La colonna sonora, formata da 20 tracce, composta da Jonny Greenwood (Radiohead) e curata dal regista Paul Thomas Anderson, presenta l’inedita traccia Licorice Pizza, suonata dallo stesso Jonny Greenwood e include brani di David Bowie, Nina Simone e Paul McCartney, Wings, Donovan, Sonny & Cher, Gordon Lightfoot e molti altri.

A quattro anni di distanza dal successo de Il filo nascosto, Paul Thomas Anderson torna sul grande schermo per raccontare una storia d’amore negli Anni 70 tra due giovani interpretati da Cooper Hoffman (figlio del grande Philip Seymour Hoffman) e Alana Haim (membro delle Haim, band per cui il regista ha diretto numerosi videoclip musicali), entrambi al loro debutto cinematografico. Sullo sfondo la San Fernando Valley (che abbiamo già visto in altri film del regista come ( Boogie Nights e Magnolia). Dal trailer si intravedono anche gli altri membri del cast: Bradley Cooper, Benny Safdie, Tom Waits e Sean Penn.

July Tree – Nina Simone

Stumblin’ In – Chris Norman & Suzi Quatro

Sometimes I’m Happy – Johnny Guarnieri

Ac–Cent–Tchuate The Positive (Single Version) [feat. Vic Schoen & His Orchestra] – Bing Crosby & The Andrew Sisters

Blue Sands [feat. Buddy Collette] – Chico Hamilton Quintet

But You’re Mine – Sonny & Cher

My Ding-A-Ling (Live At Fillmore Auditorium, San Francisco, CA/1967) [feat. Steve Miller Band] – Chuck Berry

Peace Frog – The Doors

Let Me Roll It – Paul McCartney And Wings

Life On Mars? – David Bowie

Slip Away – Clarence Carter

Diamond Girl (Album Version) – Seals and Crofts

Greensleeves – Mason Williams

Barabajagal – Donovan Softly

Whispering I Love You – The Congregation

Licorice Pizza – Jonny Greenwood

If You Could Read My Mind – Gordon Lightfoot

Walk Away – The James Gang

Lisa, Listen To Me – Blood, Sweat & Tears