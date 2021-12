Tg Diregiovani – Edizione del 7 dicembre

Nelle news del tg Diregiovani di oggi:

SANREMO 2022: ECCO I BIG IN GARA

Amadeus ha svelato la lista ufficiale dei 22 cantanti in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dall’1 al 5 febbraio 2022. Tra grandi ritorni e nuove stelle della scena contemporanea i nomi dei Big sono: Elisa, Dargen D’Amico, Gianni Morandi, Ditonellapiaga con Donatella Rettore, Noemi, Highsnob e Hu, Le Vibrazioni, Massimo Ranieri, sangiovanni, La Rappresentante di Lista e Ana Mena. E ancora: Emma, Achille Lauro, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Rkomi, Fabrizio Moro, Mahmood e Blanco, Giusy Ferreri, Irama, Giovanni Truppi e Aka7even. A loro si aggiungeranno i due nomi dei vincitori che verranno decretati nella finalissima del 15 dicembre di Sanremo Giovani;

‘RINASCERE’, GIANCARLO COMMARE È MANUEL BORTUZZO

Giancarlo Commare tornerà sul piccolo schermo nel ruolo di Manuel Bortuzzo. L’attore interpreterà l’atleta nel film ‘Rinascere’ ,prossimamente su Rai1, tratto dall’omonimo libro del giovane nuotatore, attualmente nella casa del ‘Grande Fratello Vip’. Nei panni del padre di Manuel, Franco, vedremo invece Alessio Boni. La pellicola ripercorrerà la notte del 2 febbraio 2019 quando Manuel, scambiato per un’altra persona, venne colpito alla schiena da una pallottola mentre si trovava a Roma. Una gravissima aggressione, che a causa di una lesione midollare, lo ha costretto alla sedia a rotelle;

‘SPIDER-MAN: NO WAY HOME’ MANDA IN TILT I SITI DI THE SPACE E UCI CINEMAS

‘Spider-Man ha mandato in tilt i siti di The Space Cinema e Uci Cinemas. Ieri a mezzanotte si sono aperte le prevendite di ‘Spider-Man: No Way Home’ e le tantissime richieste dei fan hanno fattto bloccare le piattaforme. Per la prima volta nella storia cinematografica, il film rivela la vera identità di Spider-Man, interpretato da Tom Holland. Accanto a lui nella pellicola anche Zendaya e Benedict Cumberbatch che esordirà nella saga nel ruolo di Doctor Strange. ‘Spider-Man: No Way Home’ debutterà al cinema il 15 dicembre;

‘NOI, LORO, GLI ALTRI’ DI MARRACASH CONQUISTA IL DISCO DI PLATINO

A sole due settimane dall’uscita, il nuovo album ‘Noi, Loro, gli altri’, Marracash conquista il disco di platino. La stessa certificazione è arrivata anche per i brani ‘Crazy Love’ e ‘∞ LOVE’ (feat. Guè). Cresce inoltre l’attesa per il ‘Persone Tour 2022’ organizzato da Friends & Partners, che partirà a maggio. Quindici date per vedere Marracash live nei Palazzetti di tutta Italia. Sette i sold out già annunciati e due gli appuntamenti che si sono aggiunti nei giorni precedenti a quelli già annunciati nelle città di Roma e Milano. Confermato anche il live all’Arena di Verona. La nuova data del concerto verrà comunicata entro il 30 dicembre 2021;

‘IL COLLEGIO’, STASERA SU RAI 2 LA SESTA PUNTATA

Andrà in onda questa sera in prima serata su Rai 2 ‘Il Collegio’, docu-reality giunto alla sesta edizione e ambientato quest’anno negli Anni 70. Inizia un’altra settimana e tante saranno le novità per i collegiali. Nella puntata precedente i nuovi arrivati, Davide Cresta e Matteo Palazzo hanno fatto breccia nei cuori dei compagni ma ad animare le giornate della classe sarà il convegno dedicato ai giovani e al loro rapporto con la scuola e la famiglia. Per questo saranno chiamati a partecipare anche i genitori dei ragazzi. Il loro arrivo riempirà di emozione i collegiali, che dopo settimane avranno modo di riabbracciare i propri cari.