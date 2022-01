In Dawn FM la conferma della relazione tra The Weeknd e Angelina Jolie?

Lo scorso luglio il gossip internazionale riempiva pagine su pagine con una nuova presunta relazione: quella tra The Weeknd ed Angelina Jolie. I due erano stati avvistati all’uscita di un ristorante italiano (amatissimo dai vip, tra l’altro), il Giorgio Baldi a Santa Monica. Online gli scatti dei due e i titoli dei magazine che annunciavano la storia a caratteri cubitali (QUI il servizio del The Sun).

Ora, a confermare, ci sarebbe una canzone scritta proprio da The Weeknd e pubblicata nel nuovo album uscito lo scorso venerdì, “Dawn FM”. Il brano in questione è “Here we go…again”, in cui il cantautore affronta una delusione d’amore e racconta l’inizio di un nuovo sentimento: quello verso una star dei film.

“My new girl, she’s a movie star”, canta l’artista- al secolo Abel Makkonen Tesfaye- che non tralascia particolari piccanti: “I loved her right / Make her scream like Neve Campbell”. E nel testo si legge ancora: “But I make her laugh / Swear it cures my depressing thoughts / ‘Cause, baby girl, she a movie star / Baby girl, she a movie star / I told myself that I’d never fall / But here we go again”. In sintesi: “Farla ridere cura i miei pensieri depressi” e ancora “Mi ero ripromesso di non innamorarmi più ma ecco che ci risiamo”.

Ovviamente, si tratta solo di supposizioni. Nessuna conferma o la smentita ufficiale sono mai arrivate dai diretti interessati.