A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (21 gennaio)

Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i singoli e gli album. Tra le uscite i dischi di Franco126, Wayne Santana, Gemello e Tancredi.

I singoli

“Crescere” è il nuovo singolo dei rovere. Il brano arriva dopo “mappamondo”, “freddo cane”, “Bim Bum Bam” e “lupo” e anticipa il disco “dalla terra a marte”, in uscita il 18 febbraio.

demoncandy pubblica “Nana” (Polydor/Universal Music), il nuovo singolo prodotto da Mr. Monkey. Un brano punk rock il cui titolo rimanda all’omonimo e celebre manga di Ai Yazawa. Il tema portante è il rapporto con la musica stessa, raccontato attraverso un flusso di pensieri che portano demoncandy a intraprendere un viaggio introspettivo sulle sue passioni, su quello che vuole e, soprattutto, sulla sua identità artistica.

Claudym torna su tutte le piattaforme con una cover. L’artista rivisita “Razzi Arpia Inferno e Fiamme” dei Verdena, brano del 2011.

“Madonna l’amore” (Neverending Mina/Artist First) è il nuovo singolo di Il solito Dandy. Un brano che manda un messaggio forte di speranza, in una vita costellata di rimpianti e incertezze, l’idea che nonostante ci si trovi in mezzo ad un temporale, in qualche modo, si possa ancora ridere.

“Siberiana” è il nuovo singolo di Rizzo. L’artista torna con un brano dal sapore funky, con cui canta le sensazioni contrastanti che si provano al momento del primo incontro con qualcuno, quando ancora si conosce poco l’uno dell’altra e non si riesce a lasciarsi andare completamente. Le incertezze tipicamente giovanili sul da farsi e su come comportarsi vengono qui paragonati alla neve che si guarda scendere lenta alla finestra, fredda come la città che, curiosa, osserva da lontano.

“Come fa” è il nuovo singolo della cantautrice afro-italiana Kaze. Un brano sofisticato, dalle forti sonorità soul, caratterizzato da un testo estremamente introspettivo e personale, ma che allo stesso tempo esprime quello che la maggior parte di noi, almeno una volta, ha provato di fronte alle difficoltà e alle incertezze della vita. Quello di Kaze, infatti, è quasi uno sfogo, un flusso di coscienza in cui ripercorre i momenti in cui si è sentita persa e ha preferito sparire, in cui ha dovuto stringere i denti e lottare per non lasciarsi sopraffare dalle paure e dalle paranoie.

I dischi

Esce per Bomba Dischi e Island Records “Uscire di Scena”, il nuovo EP in 4 tracce di Franco126. Una nuova serie di canzoni che chiude idealmente la “sequenza cinematografica” di immagini in musica iniziata lo scorso anno con l’album “Multisala”. Oltre al brano “Fuoriprogramma” uscito lo scorso dicembre, “Uscire di Scena” contiene i tre brani inediti “Scandalo”, “Solo al Mondo” e la title track “Uscire di Scena”.

“Succo di zenzero Vol.2” (Virgin Records/Universal Music Italia) è il nuovo disco da solista di Wayne Santana. Il disco – già anticipato dall’uscita del primo brano estratto “Marmellata feat. Rosa Chemical, Radical e Tony Effe” – è l’ideale seguito del precedente “Succo di zenzero”, uscito nel 2016 e vero e proprio cult della scena urban.

Si intitola “Golden Hour” il nuovo EP di Tancredi anticipato dal primo singolo “Wah Wah”. Il lavoro è un momento di serenità che il cantautore sta vivendo, un nuovo percorso artistico dopo il superamento di un periodo personale cupo, come un mettersi alle spalle tutto il dolore accumulato. I brani, infatti, caratterizzati da testi forti e diretti, e da una musicalità coerente con lo stato d’animo raccontato, hanno avuto una funzione terapeutica, fino ad arrivare proprio a “Golden Hour”, canzone con il quale si chiude questo viaggio e in cui l’artista esprime tutta la sua serenità, raggiunta proprio grazie all’aver affrontato in maniera decisa le sue paure e i suoi dubbi.

Gemello torna con “La Quiete” (HONIRO – under exclusive license to Believe), il nuovo album che arriva a più di due anni dall’ultimo lavoro, “UNtitled”. Il progetto è stato anticipato dai due singoli “Un pezzo di universo”, che lo ha visto collaborare con due tra le penne più influenti nel panorama italiano, Coez e Gemitaiz, e “Flashback”, brano che ha rivelato invece il lato più intimo e personale di Gemello e che lo ha visto per la prima volta cimentarsi con il canto.

Peter White pubblica “Millisecondi”. Il nuovo progetto discografico si compone di 12 tracce, di cui 7 inedite, e include i singoli “Rosè”, “Gibson rotte”, “Notti Amarcord”, “Galleria Lungotevere” e “Sabato sera”, che l’artista ha rilasciato nel corso degli ultimi due anni.