Sanremo 2022, svelati cover e duetti dei 25 Big in gara

Amadeus ha annunciato le cover e i duetti dei 25 Big in gara al 72esimo Festival di Sanremo, dall’1 al 5 febbraio, nell’edizione delle 20 del Tg1.

SANREMO, LA LISTA DELLE COVER E DEI DUETTI DEI BIG IN GARA

LE VIBRAZIONI – LIVE AND LET DIE (PAUL MCCARTNEY) CON SOPHIE AND THE GIANTS E PEPPE VESSICCHIO

DITONELLAPIAGA E RETTORE – NESSUNO MI PUÒ GIUDICARE (CATERINA CASELLI)

MICHELE BRAVI – IO VORREI…NON VORREI…MA SE VUOI (LUCIO BATTISTI)

MASSIMO RANIERI – ANNA VERRÀ (PINO DANIELE) CON NEK

FABRIZIO MORO – UOMINI SOLI (POOH)

RKOMI – MEDLEY VASCO ROSSI CON I CALIBRO 35

GIOVANNI TRUPPI – NELLA MIA ORA DI LIBERTÀ (FABRIZIO DE ANDRÉ) CON VINICIO CAPOSSELA

ELISA – WHAT A FEELING (IRENE CARA DAL FILM FLASHDANCE)

TANANAI – A FAR L’AMORE COMINCIA TU (RAFFAELLA CARRÀ) CON ROSE CHEMICAL

NOEMI – (YOU MAKE ME FEEL LIVE) A NATURAL WOMAN (ARETHA FRANKLIN)

ANA MENA – MEDLEY CON ROCCO HUNT

EMMA – BABY ONE MORE TIME (BRITNEY SPEARS) CON FRANCESCA MICHIELIN

SANGIOVANNI – A MUSO DURO (PIERANGELO BERTOLI) CON FIORELLA MANNOIA

AKA 7EVEN – CAMBIARE (ALEX BARONI) CON ARISA

YUMAN – MY WAY (FRANK SINATRA) CON RITA MARCOTULLI

IVA ZANICCHI – CANZONE (DI DON BACKY E DETTO MARIANO NELLA VERSIONE DI MILVA)

ACHILLE LAURO – SEI BELLISSIMA (LOREDANA BERTÈ) CON LOREDANA BERTÈ

GIANNI MORANDI – MEDLEY CON MOUSSE T

MAHMOOD E BLANCO – IL CIELO IN UNA STANZA (GINO PAOLI)

DARGEN D’AMICO – LA BAMBOLA (PATTY PRAVO)

MATTEO ROMANO – YOUR SONG (ELTON JOHN) CON MALIKA AYANE

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA – BE MY BABY (THE RONETTES) – CON COSMO, MARGHERITA VICARIO E GINEVRA

HIGHSNOB E HU – MI SONO INNAMORATO DI TE (LUIGI TENCO) CON MR RAIN

GIUSY FERRERI – IO VIVRÒ SENZA TE (LUCIO BATTISTI) CON ANDY DEI BLUEVERTIGO

IRAMA – LA MIA STORIA TRA LE DITA (GIANLUCA GRIGNANI) CON GIANLUCA GRIGNANI