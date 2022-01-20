Sanremo 2022, svelati cover e duetti dei 25 Big in gara

Amadeus ha annunciato le cover e i duetti dei 25 Big in gara al 72esimo Festival di Sanremo, dall’1 al 5 febbraio, nell’edizione delle 20 del Tg1.
SANREMO, LA LISTA DELLE COVER E DEI DUETTI DEI BIG IN GARA
LE VIBRAZIONI – LIVE AND LET DIE (PAUL MCCARTNEY) CON SOPHIE AND THE GIANTS E PEPPE VESSICCHIO
DITONELLAPIAGA E RETTORE – NESSUNO MI PUÒ GIUDICARE (CATERINA CASELLI)
MICHELE BRAVI – IO VORREI…NON VORREI…MA SE VUOI (LUCIO BATTISTI)
MASSIMO RANIERI – ANNA VERRÀ (PINO DANIELE) CON NEK
FABRIZIO MORO – UOMINI SOLI (POOH)
RKOMI – MEDLEY VASCO ROSSI CON I CALIBRO 35
GIOVANNI TRUPPI – NELLA MIA ORA DI LIBERTÀ (FABRIZIO DE ANDRÉ) CON VINICIO CAPOSSELA
ELISA – WHAT A FEELING (IRENE CARA DAL FILM FLASHDANCE)
TANANAI – A FAR L’AMORE COMINCIA TU (RAFFAELLA CARRÀ) CON ROSE CHEMICAL
NOEMI – (YOU MAKE ME FEEL LIVE) A NATURAL WOMAN (ARETHA FRANKLIN)
ANA MENA – MEDLEY CON ROCCO HUNT
EMMA – BABY ONE MORE TIME (BRITNEY SPEARS) CON FRANCESCA MICHIELIN
SANGIOVANNI – A MUSO DURO (PIERANGELO BERTOLI) CON FIORELLA MANNOIA
AKA 7EVEN – CAMBIARE (ALEX BARONI) CON ARISA
YUMAN – MY WAY (FRANK SINATRA) CON RITA MARCOTULLI
IVA ZANICCHI – CANZONE (DI DON BACKY E DETTO MARIANO NELLA VERSIONE DI MILVA)
ACHILLE LAURO – SEI BELLISSIMA (LOREDANA BERTÈ) CON LOREDANA BERTÈ
GIANNI MORANDI – MEDLEY CON MOUSSE T
MAHMOOD E BLANCO – IL CIELO IN UNA STANZA (GINO PAOLI)
DARGEN D’AMICO – LA BAMBOLA (PATTY PRAVO)
MATTEO ROMANO – YOUR SONG (ELTON JOHN) CON MALIKA AYANE
LA RAPPRESENTANTE DI LISTA – BE MY BABY (THE RONETTES) – CON COSMO, MARGHERITA VICARIO E GINEVRA
HIGHSNOB E HU – MI SONO INNAMORATO DI TE (LUIGI TENCO) CON MR RAIN
GIUSY FERRERI – IO VIVRÒ SENZA TE (LUCIO BATTISTI) CON ANDY DEI BLUEVERTIGO
IRAMA – LA MIA STORIA TRA LE DITA (GIANLUCA GRIGNANI) CON GIANLUCA GRIGNANI