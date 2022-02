Sanremo 2022, Giannetta: “Con Amadeus ‘galeotte’ le friselle a ‘I Soliti Ignoti’

“Galeotte furono le friselle a ‘I Soliti Ignoti’”. Ne è sicura Maria Chiara Giannetta, questa sera al Festival di Sanremo come co-conduttrice insieme ad Amadeus. Proprio nel programma del direttore artistico il primo incontro tra i due e il ‘colpo di fulmine’ che ha portato il 59enne a scegliere l’attrice per il suo terzo festival.

L’interprete di ‘Blanca’ non vede l’ora di salire sul palco del Teatro Ariston e ha la certezza di essere stata scelta per un unico motivo: “Quando mi ha chiamato penso che Amadeus cercasse la condivisione di quella sera” che l’ha vista come concorrente nel preserale de I Soliti Ignoti. Vestire i panni di co-conduttrice “è come un invito a un matrimonio reale, un mondo che non conosco ma è bellissimo”.

La 29enne ha apprezzato le donne che l’hanno preceduta e soprattutto Drusilla Foer, apprezzatissima nella puntata di ieri. “L’aspirazione più grande– dice Maria Chiara- è l’energia, quella che ha messo Drusilla ieri sera”. Tra le donne di Amadeus l’attrice è la più giovane ma questo non è di certo un limite: “Sono la più piccola ma non mi sento piccola, come i piccoli mi voglio divertire”.