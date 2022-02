Sanremo 2022, Amadeus: “Un mio quarto festival? Ne riparleremo alla fine di questo”

“Dobbiamo prima finire questo Festival perché siamo a partita in corso, il triplo fischio finale non si è ancora sentito. Poi avremo modo di incontrarci, di parlare. Vediamo, sarebbe prematuro e inopportuno per me pensarci adesso, sia per il sì che per il no“. Non esclude completamente la possibilità Amadeus di poter tornare anche nel 2023 come direttore artistico del Festival di Sanremo. Il conduttore è ormai una certezza per una kermesse rifiorita con i suoi tre mandati.

E non può che esserne più che soddisfatto il direttore di Rai1, Stefano Coletta che oggi afferma: “Riguardo la posizione dell’azienda, a parte me, anche l’amministratore delegato stia riflettendo sulla ovvia possibilità che Ama continui questo viaggio. Siamo concentrati su questo festival. Ne parleremo immediatamente dopo. Ribadisco che il lavoro straordinario della direzione artistica ha creato un nuovo codice per Sanremo. Sarà abbastanza inevitabile ma ne parliamo al ritorno“.