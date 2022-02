Emma spiega il significato del gesto femminista fatto a Sanremo 2022

Emma sta regalando performance piene di energia sul palco del 72esimo Festival di Sanremo. In gara porta ‘Ogni volta è così’, un inno alla forza delle donne scritto insieme a Davide Petrella e Dario Faini. Donne che trovano ancor più espressione grazie alla maestra Francesca Michielin, che ogni sera dirige l’artista. È questo il messaggio potente che la 37enne lancia dal palco del Teatro Ariston e che non poteva non trovare tale amplificatore.

Non è solo il testo del brano e tutto il contesto, però, a lanciare questo messaggio. L’artista ha, in queste sere, fatto un gesto che è diventato virale. Ed è lei stessa a spiegarlo ↓

“In realtà, è un gesto che ho fatto altre volte. Su Sanremo c’è sempre una lente di ingrandimento più grande. Credo che il gesto femminista più importante l’ho fatto oltre dieci anni fa quando ero una semplice ragazzina che aveva vinto un talent ma io ero a piazza del Popolo con Concita De Gregorio con ‘Se non ora quando’. Ho fatto dei gesti molto più forti. Questo l’ho fatto perché mi viene spontaneo perché ci sta e perché lo facevano le donne negli Anni 70, sono quelle donne che ci hanno reso libere oggi e quindi è anche un modo per dire grazie. Se noi siamo libere e possiamo anche permetterci di essere delle puttane è grazie a voi. Nonostante tutto, però, viviamo in un Paese in cui la donna deve lavorare ancora molto. c’è ancora una distinzione tra maschio e femmina, tra artisti, tra maestro e maestra. Ci sono ancora cose da smuovere. Qualcuno mi ha ringraziato, qualcun altro si è indignato ma sono dodici anni che lancio gestacci dal mio palco e prendo posizione. Questo mi rende una donna e una persona libera. Non sono mai scesa a compromessi e posso continuare a farlo”.