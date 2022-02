Sanremo 2022, “Stop al greenwashing”: l’appello di Cosmo sul palco dell’Ariston

La quarta serata del 72esimo Festival di Sanremo è stata animata dalle cover e dai duetti. La Rappresentante di Lista ha portato Be My Baby del terzetto The Ronettes. Il duo, in gara con Ciao Ciao, è stato accompagnato da Margherita Vicario, Ginevra e Cosmo. Quest’ultimo, al mixer, ha lanciato un messaggio per l’ambiente e in particolare ai cambiamenti climatici.

“Stop greenwashing“, ha gridato: ovvero stop alle operazioni di marketing realizzate da alcune aziende per apparire green quando in realtà non lo sono. Un messaggio rivolto a Eni, e al suo nuovo marchio Plenitude, finanziatore principale della kermesse. L’azienda con con il cane a sei zampe sta promuovendo, durante le serate, una massiccia campagna pubblicitaria per le proprie attività a sostegno dell’ambiente. Promozioni ritenute di ‘facciata’ dagli ambientalisti, che protestano davanti al Teatro Ariston già dalla prima puntata di Sanremo 2022.