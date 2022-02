Sanremo 2022, Amadeus: “Ferilli piace a tutti, il nome me l’ha suggerito mio figlio”

“Non puoi non avere lei. Sabrina Ferilli“. Stasera Sabrina Ferilli calcherà il palco del Teatro Ariston come ultima co-conduttrice della 72esima edizione del Festival di Sanremo.

Esplosiva già in conferenza stampa, l’attrice accompagnerà Amadeus durante la finalissima. Una scelta vincente che è stata suggerita dal figlio del Direttore artistico, Josè di 13 anni. Segno per il 59enne della trasversalità della Ferilli. “Piace a tutti“, dice Amadeus riportando la frase di suo figlio. Dal canto suo, Sabrina non vede l’ora di partecipare, nonostante le ore piccole che si prospettano: “Faremo dei corsi di sopravvivenza su come si arriva alle 3 di notte– scherza- sono molto felice di essere qua e di rivedere persone con le quali ho iniziato la mia carriera 30 anni fa“.

Proprio per questo “per chi fa questo mestiere, Sanremo è un momento straordinario. Rischi perché non è detto che si faccia una bella figura ma l’aspirazione ad esserci è di tutti“. E la Ferilli rivela: “Quando mi ha chiamato ho detto subito di sì. Era inizio gennaio. Avevo un dolore alla cervicale e mi danno una serie di farmaci, cortisone. Ero cotta da 7 o 8 giorni. Mi chiama Lucio Presta e io dico subito sì. Poi mi comincia a venire il dubbio che non mi avesse chiamato nessuno. Mi dico: ‘Sarà vera questa cosa?’ Non sapevo come farmela riconfermare“. Era tutto vero e questa sera diventerà realtà. A chi le chiede se canterà o ballerà risponde che non si lancerà in qualche numero particolare. Sicuramente porterà l’ironia che l’ha resa celebre.