Anastasio torna con un nuovo disco: “Mielemedicina”

Anastasio è pronto a tornare. Arriva il 25 febbraio “Mielemedicina”, il nuovo disco in uscita per Epic/Sony Music e da oggi disponibile in pre-save. L’ex X Factor svela anche la cover.

Il progetto, che arriva dopo due anni di silenzio dal precedente disco di debutto “Atto Zero”, contiene 9 brani inediti: tra questi il primo singolo estratto “Assurdo”.

Anastasio porterà, subito dopo l’uscita del lavoro, la sua musica live. Ecco le date del tour, organizzato da Magellano Concerti.

6 aprile BOLOGNA – ESTRAGON (recupero del 07 ottobre 2021) 7 aprile FIRENZE – VIPER (recupero del 08 ottobre 2021) 14 aprile MILANO – FABRIQUE (recupero del 14 ottobre 2021) 15 aprile VENARIA REALE (TO) – TEATRO DELLA CONCORDIA (recupero del 13 ottobre 2021) 22 aprile PADOVA – HALL (recupero del 17 ottobre 2021) 23 aprile TRENTO – SAMBAPOLIS (recupero del 16 ottobre 2021) 28 aprile NAPOLI – DUEL (recupero del 21 ottobre 2021) 29 aprile ROMA – SPAZIO ROSSELLINI (recupero del 22 ottobre 2021) 30 aprile ROMA – SPAZIO ROSSELLINI (recupero del 23 ottobre 2021)

I biglietti già acquistati in prevendita rimarranno validi per le nuove date corrispondenti (per informazioni www.magellanoconcerti.it).