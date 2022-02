Marco Mengoni incontra Pif nella nuova puntata del suo podcast

Continua il viaggio de Il Riff di Marco Mengoni. Da domani, giovedì 10 febbraio, sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming il quinto episodio della serie di podcast in cui il cantautore incontra Pif, autore, conduttore televisivo e radiofonico, sceneggiatore e regista, diventato celebre per il suo primo programma “Il Testimone”.

I temi dell’ironia, della spontaneità e il non prendersi troppo sul serio, pur facendo cose molto serie, sono centrali in questa puntata. La necessità di aver qualcosa da dire alla base di qualsiasi forma artistica è un pensiero centrale nella vita di Pif. Tutto per lui nasce dalla curiosità, per poi passare attraverso diversi linguaggi per raccontare.

Nella vita di Pif

Pif racconta di sé: la sua timidezza e quella sicurezza che, pur sembrando paradossale, ha trovato dietro una telecamera, diventata filtro e scudo. Partendo dall’ esperienza “sul campo” di Pif con il suo programma “Il Testimone” (disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW), scorre il dialogo tra Marco e Pif sull’esigenza di raccontare storie vicine alla realtà attraverso un unico filtro, il proprio punto di vista, che rende tutto più vero, genuino. Si parla di mafia, tematica fondamentale nel corso della carriera di Pif.

Tra gli argomenti anche la sua Sicilia, una terra che dà tanto ma tanto toglie e la cui bellezza indiscussa ha una funzione consolatoria e compensa i problemi esistenti. In chiusura di episodio Pif svela agli ascoltatori il suo Riff che è la pigrizia, nonostante lui si definisca “il pigro più attivo che esista”, una descrizione che Marco riesce a trasformare in poetica: secondo lui Pif non è pigro, ma è R&B.

L’episodio arriva dopo il debutto della seconda stagione che ha visto Lilli Gruber, Fabio De Luigi, Marco Missiroli e Gregorio Paltrinieri ospiti delle prime quattro puntate.