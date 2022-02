“Io volevo solo te”, ecco chi è la musa del nuovo singolo di LDA

LDA conquista tutti con il suo nuovo singolo “Io volevo solo te”. Vola con gli streaming e le visualizzazioni l’artista di Amici ma, allo stesso tempo, diventa virale per il gossip che c’è dietro il pezzo. Secondo i fan, l’artista avrebbe scritto i versi della canzone per la sua ex storica: ovvero la napoletana Emanuela Pennino. Diciotto anni, influencer e aspirante attrice. LDA – al secolo Luca D’Alessio – non ha ancora commentato.

Il brano

Il testo

Ma se proprio devi andare

Dammi almeno una risposta

Che soddisfi la domanda

E che chiuda la mia bocca

Io vorrei dimenticare

Tutte le nostre promesse

Che ora non puoi mantenere

Se di noi non resta niente

Lo sappiamo già

Che questo non tornerà

Sulla sabbia poi

Una scritta che si cancellerà

LO SAI VOLEVO SOLO TE

MA QUANDO PARLO GIA’ LO SAI

CHE IL CUORE L’HAI SPEZZATO ORMAI

TUTTO CIO’ CHE VOGLIO NON VUOI

TI SONO VICINO SAI

MA SO CHE INVECE NON CI SEI

PERCHE’ NON MI CERCHI MAI? ( NO MAI )

Adesso un pittore dipinge

La nostra storia su un quadro

Dietro il tramonto finisce

Si vede il rosso sfocato e

Lo sappiamo già

Che questo non tornerà

Sulla sabbia poi

Una scritta che si cancellerà

LO SAI VOLEVO SOLO TE

MA QUANDO PARLO GIA’ LO SAI

CHE IL CUORE L’HAI SPEZZATO ORMAI

TUTTO CIO’ CHE VOGLIO NON VUOI

TI SONO VICINO SAI

MA SO CHE INVECE NON CI SEI

PERCHE’ NON MI CERCHI MAI ( NO MAI )

Ora stai andando via

Ma non per ritornare

IO CHE VOLEVO SOLO TE

MA QUANDO PARLO GIA’ LO SAI

CHE IL CUORE L’HAI SPEZZATO ORMAI

LO SAI VOLEVO SOLO TE

MA QUANDO PARLO GIA’ LO SAI

CHE IL CUORE L’HAI SPEZZATO ORMAI

TUTTO CIO’ CHE VOGLIO NON VUOI

TI SONO VICINO SAI

MA SO CHE INVECE NON CI SEI

PERCHE’ NON MI CERCHI MAI ( NO MAI )

NO MAI…