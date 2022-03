La musica è donna anche se troppo spesso lo dimentichiamo: la playlist

La musica è (anche) donna ma troppo spesso lo dimentichiamo. E forse è bene ricordarlo. Oggi – 8 marzo, Giornata internazionale della donna – più che mai. Se spesso sembrano essere gli uomini a dominare classifiche e programmi tv, i contest, le discussioni musicali e i passaggi in radio, dobbiamo ricordarci che allo stesso modo esiste una lista lunghissima di artiste che ogni anno ci regalano hit su hit.

Pezzi iconici che è impossibile non canticchiare quando parte la musica. Canzoni che raccontano di empowerment, identità e indipendenza. La musica è donna e la playlist che vi proponiamo lo dimostra.

Da Beyoncé che chiama a raccolta tutte le ragazze in “Formation” ad Ariana Grande che profila un Dio che è donna in “God is a Woman”, in mezzo Dua Lipa che in “New Rules” canta la forza di non ricadere nei giochi di una relazione tossica o le nostre Francesca Michielin ed Emma che ci presentano una donna che sa andare avanti senza ascoltare i giudizi altrui. Ecco per voi 15 brani da ascoltare oggi e ogni giorno.

ELODIE – ANDROMEDA

ARIANA GRANDE – GOD IS A WOMAN

BEYONCÉ – FORMATION

DUA LIPA – NEW RULES

KATY PERRY – ROAR

CHRISTINA AGUILERA – CAN’T HOLD US DOWN

DESTINY’S CHILD – INDEPENDENT WOMAN

FRANCESCA MICHIELIN – STATO DI NATURA

GAIA – GINGA

EMMA – OGNI VOLTA È COSÌ

LADY GAGA – RAIN ON ME

MADAME – VOCE

RIHANNA – ONLY GIRL (IN THE WORLD)

ANNALISA – EVA + EVA