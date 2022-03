A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (11 marzo)

Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i singoli e gli album. Tra le uscite di questa settimana i brani di Meghan Thee Stallion con Dua Lipa e Mecna-CoCo-sangiovanni, poi i dischi di Hu e Baltimora.

I singoli

Meghan Thee Stallion pubblica “Sweetest pie”, brano che la vede collaborare con Dua Lipa.

Mecna e CoCo lanciano “Tilt”, il brano che li vede collaborare con sangiovanni.

Galeffi torna con “Appassire” (Polydor/Universal Music). Il nuovo singolo è frutto della ricerca e della crescita emotiva e artistica che ha travolto il cantautore romano e arriva dopo quasi due anni di silenzio dal suo ultimo album “Settebello”.

“basilico” (Asian Fake/Sony Music Italy) è il nuovo singolo di Deriansky feat. Altea (dei Thru Collected) e Michael Mills, prodotto dallo stesso artista insieme a Goedi. Il brano anticipa il secondo e nuovo album dell’artista, pronto ad uscire questa primavera. “‘basilico’ è nata in studio insieme a Goedi (Microspasmi)- racconta Deriansky- ero appena arrivato a Milano per restare qualche mese e uscire da un periodo difficile, che mi teneva prigioniero nella psiche. La traccia descrive esattamente lo stato d’animo che provavo ovvero un sensazione di prigionia, rabbia e inadeguatezza”.

“K.O.” è il nuovo singolo di Luna, che inaugura così la sua entrata nel roster di Island Records. Un pezzo che comunica la vitalità, la voglia di leggerezza e il desiderio di divertimento tipici di una ragazza di appena 20 anni. Luna canta di voler restare senza pensieri lasciandosi alle spalle, almeno per una sera e per qualche ora, le malelingue e la negatività, i dubbi e i vuoti da colmare. Il brano, prodotto da Big Fish & Retrohandz, è caratterizzato da sonorità k-pop e rappresenta a 360°.

Guesan lancia “Parallele” (distribuito da Believe Digital). Prodotto da Zero Vicious, con la collaborazione di Kiddo, il brano è la spinta che serviva a Guesan per sperimentare la sua vena pop, che, nel suo percorso in Wild Bandana, ha sempre caratterizzato la sua produzione e la sua scrittura.

“L’una di notte” (Columbia Records/Sony Music Italy) è il nuovo singolo di MyDrama. Un brano estremamente personale e intimo in cui l’artista si espone come forse mai fatto prima, senza paura di mostrarsi fragile e vulnerabile, cantando quel misto tra malinconia e sollievo che si prova quando una relazione finisce e scoprendo senza vergogna quelle ferite dell’anima che con il tempo diventano cicatrici. MyDrama sembra inizialmente rivolgersi a una persona reale, che poi diventa vera e propria personificazione della sofferenza.

Esce per MAIONESE Project/Artist First “preferibilmente agosto”, il nuovo singolo degli otto x otto. Il duo torno con un brano dal mood malinconico e dalla forte impronta indie-pop, che richiama le sonorità 90s. “preferibilmente agosto” parla della sensazione di sentirsi sempre un po’ sbagliati e fuori contesto, in un costante oscillare tra il seguire la propria vera essenza e le aspettative degli altri. Nell’equilibrio precario della vita di tutti i giorni, la persona amata diventa allora l’unico punto fermo in cui rifugiarsi e ritrovarsi, mettendosi finalmente a nudo senza pregiudizi.

Escono stanotte “Acido” e “Tossici” (distribuzione Ada Music Italy), i nuovi singoli di Zic. I brani, scritti dallo stesso artista e composti e prodotti dall’artista con Pio Stefanini, sono ispirati alla vecchia scuola della discografia, in cui il supporto fisico e in particolare vinili e cassette venivano incisi su entrambi i lati. Come se fossero il lato A e il lato B di un vecchio 45 giri, “Acido” e “Tossici” rappresentano due facce della stessa medaglia, che in maniera complementare svelano le varie sfaccettature di Zic.

“Supereroe” è nuovo singolo di Gabs, cantautore di origini campane di stanza a Roma. Il brano, distribuito da Artist First, parla di un “superpotere” tra i propri difetti. L’artista racconta: “È una di quelle canzone che, come la maggior parte, parla di me. Delle cose che mi succedono intorno. Per lo più, però, parla dei miei difetti, e non sono pochi purtroppo. Ad esempio dimentico spesso le cose e sono distratto. Nonostante questo però, nel brano inizio parlando del mio superpotere, anche se in realtà superpoteri non ne ho. Ma era giusto sottolineare la mia non paura dei ragni. Un po’ – diciamo -come Spiderman”.

“Fuori da qui” è il nuovo singolo di Santi, un brano passionale che ci catapulta nel paradosso della realtà che stiamo vivendo. Il brano si contraddistingue per il sound che riprende le atmosfere britanniche degli ultimi Arctic Monkeys, con richiami pop tipici del cantautorato italiano. La produzione ha voluto mantenere un approccio live, enfatizzandolo. Ed è per questo che gli strumenti utilizzati sono per lo più “acustici” (basso e batteria), a cui sono stati aggiunti sintetizzatori e un’attenzione particolare al sound design. “Fuori da qui” nasce durante un giro nel centro di Bologna e racconta di una notte trascorsa con una ragazza sconosciuta tra i muri di un club di provincia, in atmosfere di surreale realtà. Parla di quello che ci manca, come le luci dei club, da troppo tempo ormai spente.

È disponibile da stanotte anche “Come” (Island Records), il nuovo singolo di Claudym. La cantautrice racconta qui quella sensazione di smarrimento che si prova quando si perde la testa per qualcuno, quando ci si espone lasciando cadere anche l’armatura che si indossa per celare il dolore accumulato in passato. L’artista canta di non riconoscersi più e sprona sé stessa ad andare oltre, consapevole dei rischi emotivi in cui si incorre quando non si è sicuri di essere corrisposti. Il singolo è caratterizzato da strofe lente e quasi cullanti, che si alternano a un ritornello che diventa sempre più energico e che infonde grinta e mordente.

“Voglia” (Sugar) è il nuovo singolo di Paulo. Dopo l’esordio discografico con “Cielo Drive”, racconta in maniera totalmente trasparente una relazione che lo ha particolarmente segnato. Paulo è fortemente attratto dalla personalità di una ragazza a cui non importa nulla del giudizio degli altri, una ragazza sicura di sé e che va dritta per la sua strada. I versi del brano vanno a comporre una serie di scene di momenti della relazione, al centro della quale c’è un rifiuto che non fa altro che nutrire il desiderio dell’artista nei confronti di lei.

“Ambaradan” è il nuovo singolo di Nyco Ferrari, in uscita per Golpe Music (distribuzione Sony Music Italy). Il brano è un invito a superare le proprie paure: “puoi chiudere tutto in un armadio, puoi far finta che tutto vada liscio, ma se non affronti i tuoi problemi, alla fine quelli tornano tutti a galla. È come un boomerang. Più provi a lanciarlo lontano più quello ti tornerà indietro con forza. Ma va bene così, non devi avere paura. La vita è un ambaradan, è vero, ma è proprio questo il bello no?”. La canzone nasce come un flusso di coscienza durante una sola sessione di studio notturna. Il sound ha un carattere intimistico ma trasognato, mentre il testo suggerisce poco alla volta di affrontare i propri problemi, i propri scheletri nell’armadio, per liberarsi dalle paure e accettare l’ambaradan che ognuno si porta dentro. La produzione, firmata Jiz, è semplice ma colorata, e mescolando un riff di chitarra essenziale, un synth elettronico e una drum machine secca e spietata, trascina l’ascoltatore in un mix tra atmosfere rock 80’ e una nuova wave urbana.

“Spettri” (prod alone.nowhere) è il nuovo singolo di Kabo, cantautore della provincia milanese, in passato già al lavoro con Dj Myke, Big Fish e Marco Zangirolami, distribuito da Stage One Music. KABO attraverso un flusso di coscienza ci parla del sogno, dello scorrere del tempo, e delle passioni nel vivere per esorcizzare l’ombra della morte. Una sorta di terapia per guardarsi dentro e fare luce dove nascondiamo quello che più ci fa paura, i nostri Spettri interiori che si manifestano nei momenti peggiori. La produzione di alone.nowhere, un tappeto di strumenti acustici che accompagna il monologo interiore di KABO, ne sublima gli incastri metrici.

I dischi

Unire l’elettronica da clubbing con un un testo profondo, una scrittura semplice nella sua immediatezza con suoni ricercati che ricordano correnti musicali europee d’avanguardia: tutto questo è il mondo di “Numeri Primi”, l’album d’esordio di Hu, vero nome Federica Ferracuti, classe ’94 di Fermo, nelle Marche, che ha partecipato al recente Festival di Sanremo in gara con Highsnob con il brano “Abbi cura di te”. Il progetto è un viaggio nei sentimenti, un viaggio metaforico e musicale alla scoperta della propria unicità e di nuove emozioni. 11 le tracce: 11 come i due numeri primi vicini e due linee parallele, irripetibili/ indivisibili, unici come ogni individuo.

Baltimora pubblica l’uscita del suo EP d’esordio: “Marecittà” (Columbia Records/Sony Music Italy). Sette le tracce interamente prodotte dall’artista stesso e che contiene anche l’omonimo singolo che dà il titolo all’EP e che arriva in radio a partire sempre da venerdì 11 marzo. Con “Marecittà” il vincitore di X Factor 2021 dà forma al suo mondo interiore, ai brani scritti in questi anni di formazione, nati nella sua cameretta con gli occhi puntati sull’orizzonte blu tra cielo e Mar Adriatico, e tenuti nel cassetto per moltissimo tempo, che portano ora anche il segno delle intense emozioni provate sotto le luci dei riflettori.

“Tutto” (ADA Music Italy) è l’ep di debutto del cantautore romano Evandro. Il progetto è composto da 6 tracce che evidenziano la scrittura ironica, sagace e talvolta anche irriverente di Evandro. Il cantautore, con questo suo primo album, racconta senza filtri la Generazione Z, in tutte le sue sfaccettature e nelle paure, le contraddizioni e i contrasti che caratterizzano i giovani d’oggi.

“Salvatore” è l’album di debutto di Paky disponibile per Island Records/Universal Music Italia.

Si chiama “13” il primo disco di Flaza. Sono 13 brani di cui 9 inediti che raccontano l’ingresso di una ventenne nel mondo degli adulti con grande sincerità, come se fosse un diario personale. L’album ripercorre diversi momenti e stati emotivi talvolta opposti, raccontate attraverso diverse sonorità e stili adatti a seguire con fluidità i vari momenti di Flaza. L’album è prodotto da Matteo Alieno.

“Pop Notturno” è album di esordio del giovanissimo songwriter pugliese Tommaso La Notte, disponibile su tutti gli stores digitali con distribuzione di Pirames International. Il disco nasce tra l’autunno del 2018 e la fine dell’estate del 2019. È una nascita inconsapevole poiché, dopo aver scritto i singoli che sono confluiti nel primo Ep “Nostalgia”, il cantautore continua a scrivere canzoni senza una precisa idea di fondo, bensì lasciandosi ispirare dai propri moti interiori e dalle vicende che accadevano in quei mesi. Quando a ottobre del 2019 torna nello studio di registrazione Four Walls di Alex Grasso, ha in mano una quindicina di canzoni. Prima di cominciare con le registrazioni sceglie le otto che costituiranno l’ossatura di “Pop Notturno”. L’idea di fondo è un’immagine ben precisa (nonché la situazione in cui le canzoni sono state scritte): essere di notte da soli nella propria stanza e ricordare momenti passati che ci hanno fatto stare bene. “Pop notturno” si prospetta come un ritrovarsi nelle stesse nostalgie attraverso l’arte.