Mr Rain su TikTok per una live anteprima dei suoni del suo nuovo disco

Mr Rain torna su TikTok per una live speciale. Stasera, a partire dalle 18 sul suo profilo @mrrainofficial, il cantautore sarà online con non poche sorprese. Canzoni, risposte alle domande dei fan e il racconto di particolari del suo nuovo album, “Fragile”, atteso per il 18 marzo. Questa la scaletta dell’evento ma non solo. L’artista, alla fine della diretta, lancerà in anteprima i suoni delle nuove tracce in app.

Mr Rain diventa così il primo artista in Italia ad aver scelto di rendere disponibili in anteprima per la community TikTok i suoni del suo nuovo lavoro, anticipato dal singolo “Crisalidi”, che stasera presenterà live.