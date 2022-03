Ed Sheeran è ufficialmente l’artista più ascoltato su Spotify

Ed Sheeran è ufficialmente l’artista più ascoltato al mondo su Spotify. Non ha rivali il cantautore britannico che oggi conta sulla piattaforma oltre 78 milioni e 800 mila ascoltatori mensili. L’interprete di “Castle on the hill” sembra aver trovato la ricetta perfetta per piacere proprio a tutti: quel mix di cantautorato, pop e suoni moderni che catturano al primo play. Poco importa se è una ballad come “Perfect” o una up tempo come “Sing”, Sheeran sa raccontarsi in maniera sincera e suonare da vero musicista: è questa, forse, la ricetta perfetta per il successo.

Ultima dimostrazione di ciò è “=”, l’album uscito lo scorso ottobre che già ha messo a segno oltre 4,5 miliardi di stream globali. In Italia il disco ha venduto più di 3 milioni di copie certificandosi oro, il singolo “Bad Habits” è 3 volte platino e “Shivers” è platino.

Le accuse di plagio per “Shape of you”

Poco importa se un percorso così brillante, a volte, viene “macchiato” dalle accuse di plagio. È ancora in corso la contestazione per “Shape of you”. Sami Shoukry e Ross O’Donoghue sono sicuri della somiglianza del brano con “Oh why”, pubblicata nel 2015. L’affinità sarebbe nel ritornello. Nell’ultima udienza il cantautore ha negato ogni accusa, spiegando di non aver mai ascoltato il pezzo

I due brani

In aula Sheeran è stato definito una “gazza ladra” che ruba idee, le prende in prestito pensando di “farla franca”. L’artista, dal canto suo, ha parlato di un processo creativo molto istintivo che, a volte, si concretizza in un paio d’ore per concludere con una registrazione entro la fine della giornata. “Shape of you” è una delle canzoni più riuscite di Sheeran: ha all’attivo oltre 3 miliardi di stream globali su Spotify.