Mecna, CoCo e sangiovanni: fuori il video di “Tilt”

Mecna e CoCo pubblicano il videoclip della loro nuova canzone “Tilt”, in collaborazione con sangiovanni. Il brano è già tra i più trasmessi in radio e arriva ora accompagnato da un divertentissimo e colorato video realizzato dal regista Amedeo Zancanella.

I tre artisti colpiti dalla freccia di Cupido vanno in “Tilt” per amore tra scenari surreali, ragazze e set che sembrano fuoriusciti da Alice nel Paese delle Meraviglie. Un mix tra fumetto e videogiochi Anni 90 spiccatamente ironico.

“Tilt” è una dichiarazione d’amore sincera. È il racconto di chi, impacciato, cerca di spiegare le proprie emozioni, ma alla fine non riesce a far altro che, per l’appunto, andare in “Tilt”. Le voci di Mecna, CoCo e Sangiovanni si sovrappongono a più riprese, incalzati dalla produzione firmata da 2p e lvnar.