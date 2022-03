Demi Lovato torna in vetta alle classiche con un brano di 7 anni fa

Demi Lovato torna in classica con un brano di 7 anni fa. Si tratta di Cool for the Summer, pubblicato in tutto il mondo l’1 luglio 2015. È il singolo apripista del suo quinto album in studio Confident. Il brano è stato scritto e prodotto da Max Martin. Inoltre, ha raggiunto la top 20 di diverse classifiche internazionali, fra cui la Hot 100 statunitense e la Official Singles Top 100 britannica. Oggi la canzone torna in vetta grazie a TikTok, come è successo con altri brani. Tra questi, Povero Gabbiano di Gianni Celeste, Frozen di Madonna (che ha ripubblicato il brano in versione remix con il rapper Sicksick per cavalcare l’onda del ‘nuovo’ successo grazie al social cinese) e Bongo Cha Cha Cha di Caterina Valente.

Demi Lovato, attualmente nella top200 di ben 14 Paesi, non ha ancora commentato la notizia.