Si chiama ‘Corallo’ il nuovo singolo di Lortex feat chiamamifaro

È già disponibile in pre save e da venerdì 25 marzo arriverà in rotazione e su tutte le piattaforme digitali, il nuovo singolo di Lortex feat chiamamifaro, intitolato ‘Corallo’ (Sony Music – Epic Records Italy). Scritto dall’artista insieme ad Alessandro La Cava e con il featuring di chiamamifaro, ‘Corallo’ è un pezzo introspettivo che spinge a guardarsi dentro per liberarsi dai pensieri e dalle paure che ogni giorno crescono dentro di noi e che, talvolta, ci opprimono.

Lortex: “È quando siamo sul fondo che ci rendiamo conto di chi ci è davvero a fianco“

“Il brano è rivolto, in particolare, a tutte quelle persone a cui almeno una volta è capitato di avere la brutta sensazione di affondare, sentendo l’aria che viene a mancare anche se si sta respirando”, così Lortex descrive il nuovo lavoro. “Mi piace molto la metafora con il corallo, al centro del testo. Il corallo è sul fondo, è protezione, è essenziale, e ho voluto paragonarlo a coloro che abbiamo vicino. È quando siamo sul fondo che ci rendiamo conto di chi ci è davvero a fianco, di quanto quelle persone siano preziose e rare per la nostra vita, proprio come corallo”.

Con un sound sospeso tra rap e pop, ‘Corallo’ è il nuovo singolo di un percorso che ha visto Lortex, giovane promessa della scena cantautorale italiana, collezionare oltre 60 milioni di streaming su Spotify, più di 40 milioni di views su YouTube e 256 mila followers su TikTok, dove il suo singolo ‘Mia’, certificato disco di Platino, si è confermato uno dei suoni più utilizzati sulla piattaforma, con 24,4 milioni di stream su Spotify e oltre 9 milioni di views su YouTube.