Tananai, si aggiungono nuove date al tour estivo

Non si ferma il successo di Tananai. L’artista ha annunciato due nuove date al tour estivo nei principali festival d’Italia, aggiungendo agli appuntamenti già annunciati i live a Lecce, in occasione dell’Oversound Music Festival, e a Roccella Jonica (RC), per il Roccella Summer Festival.

In attesa delle date estive, il giovane cantautore porterà tutta la propria energia nel tour primaverile, che inizierà venerdì 13 maggio al Teatro della Concordia di Venaria Reale (TO). Tananai proseguirà poi a Milano, lunedì 16 maggio al Fabrique (sold out), a Roma mercoledì 18 maggio presso l’Atlantico Live (sold out) e venerdì 20 maggio al TuscanyHall di Firenze, per poi tornare per la grande conclusione del tour al Fabrique di Milano, lunedì 23 maggio(sold out).

CALENDARIO TANANAI LIVE 2022

Venerdì 13 maggio – Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia

Lunedì 16 maggio – Milano @ Fabrique – SOLD OUT

Mercoledì 18 maggio – Roma @ Atlantico Live – SOLD OUT

Venerdì 20 maggio – Firenze @ TuscanyHall

Lunedì 23 maggio – Milano @ Fabrique – SOLD OUT

CALENDARIO TOUR ESTIVO 2022

Giovedì 2 giugno – Livorno @ Straborgo

Venerdì 3 giugno – Cremona @ Tanta Robba Festival

Martedì 21 giugno – Bologna @ Oltre Festival

Venerdì 1° luglio – Genova @ Goa Boa Preview

Sabato 9 luglio – Caorle (VE) @ SuoniCaorle

Venerdì 15 luglio – L’aquila @ Pinewood Festival

Venerdì 22 luglio – Marina di Camerota (SA) @ Meeting del Mare XXVI edizione

Mercoledì 27 luglio – Igea Marina (RN) – OltreaMare – Beky Bay

Sabato 30 luglio – Alghero (SS) @ Abbabula Festival

Venerdì 11 agosto – Lecce @ Oversound Music Festival – NUOVA DATA

Giovedì 18 agosto – Roccella Jonica (RC) @ Roccella Summer Festival – NUOVA DATA

Venerdì 19 agosto – Zafferana Etnea (CT) @ Sottoilvulcano Festival – Etna in Scena

Giovedì 25 agosto – Empoli @ Beat Festival

Sabato 27 agosto – Romano D’Ezzelino (VI) @ Ama Festival

Sabato 3 settembre – Bergamo @ NXT Station