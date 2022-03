Harry Styles annuncia il nuovo album “Harry’s House”

Si chiama “Harry’s House” il nuovo album di Harry Styles, in arrivo il prossimo 20 maggio. Ad annunciarne l’uscita lo stesso artista, che ha condiviso sui social l’immagine di una stanza sottosopra.

Il progetto arriva a 3 anni di distanza da “Fine Line”, disco certificato doppio platino in Italia con più di 7 MILIARDI di stream e rimasto per 100 settimane consecutive nella Top 100 della classifica FIMI degli album più venduti.

“Harry’s House” è già disponibile in pre-order al seguente link: https://hstyles.lnk.to/ HarrysHouse

Il successo di Harry Styles

Classe 1994, Harry Styles è uno degli artisti inglesi più interessanti e sorprendenti degli ultimi anni, capace di conquistare pubblico e critica grazie al suo straordinario carisma e alla sua sensibilità artistica.

Il suo album di debutto solista “Harry Styles” è entrato direttamente al #1 di iTunes in Italia e in altri 83 Paesi (tra cui Regno Unito e Stati Uniti), ed è anche l’album più venduto nella settimana di debutto di un artista maschile inglese negli Stati Uniti. Il suo secondo album da solista, “Fine Line”, ha conquistato il DOPPIO PLATINO in Italia. Harry Styles si è aggiudicato l’ambito Billboard Music Chart Achievement Award 2020.

Nel 2021 l’artista ha vinto numerosi riconoscimenti: “Fine Line” è stato premiato nella categoria “Favorite Pop/Rock Album” agli AMA (American Music Awards), come “International Album of the Year” ai Juno Awards e Harry ha vinto nella categoria “Best International Artist” agli ARIA Music Awards. L’artista ha poi aperto, con il singolo “Watermelon Sugar”, la 63° edizione dei Grammy Awards e ha vinto nella categoria “Best Pop Solo Performance”.

“Fine Line” è inserito da Rolling Stone nella lista dei 500 migliori album