Volano indiscrezioni: Soleil verso una collaborazione con sangiovanni

Soleil Sorge sarebbe stata scelta come protagonista del prossimo videoclip di sangiovanni. È questa l’indiscrezione che, in questi giorni, rimbalza su più pagine internet ma che ancora non è in attesa di conferma. Il cantautore avrebbe scelto l’ex gieffina per portarla sul set del singolo che dovrebbe uscire a breve. Si tratta della nuova anticipazione di “Cadere volare”, il disco di sangio in uscita l’8 aprile.

L’assaggio del progetto finora lo abbiamo avuto con “Farfalle”, la canzone che ha debuttato sul palco del Festival di Sanremo 2022 e il cui video, su YouTube, è ancora il quarto più visto nella sezione musica. I fan dell’artista ora non vedono l’ora di scoprire se la collaborazione con la Sorge sarà verità o semplice gossip.