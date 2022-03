Elisa annuncia le date del ‘Back to the Future Live Tour’

Un messaggio per l’ambiente, un viaggio in 20 regioni, 3 grandi appuntamenti all’Arena di Verona con tanti ospiti, la collaborazione con UN SGD Action Campaign, una festa itinerante per la musica pensando al pianeta. Elisa torna sul palco con un mastodontico progetto live che la vedrà esibirsi in tutta Italia, nessuna regione esclusa, a partire da fine maggio.

Il “Back to the Future Live Tour” inizierà ufficialmente il suo viaggio il 28 giugno dal “Parco dei ragazzi del 99” di Bassano del Grappa (Vi) e proseguirà fino a settembre tra spettacolari vedute panoramiche e aree di grande interesse storico e culturale.

Apripista del suo grande ritorno dal vivo saranno tre appuntamenti all’Arena di Verona, il 28, 30 e 31 maggio, dove Elisa, scelta come Direttrice Artistica di Heroes Festival 2022, guiderà la nuova edizione dell’evento, quest’anno interamente dedicato al tema green.

A partire da Heroes Festival, e poi durante il tour, prenderà vita il progetto Music For The Planet, realizzato da Music Innovation Hub ed AWorld a favore di Legambiente, per la messa a dimora di alberi in diverse aree italiane.

Back to the Future Live Tour: le date

Biglietti disponibili in vendita generale online su TicketOne.it e tramite Call Center dalle ore 17.00 di giovedì 31 marzo.

Biglietti disponibili, in presale esclusiva per gli iscritti al Fan Club, dalle ore 16.00 di mercoledì 30 marzo fino alle ore 16.00 di giovedì 31 marzo.



28 giugno Bassano Del Grappa (Vi) – Parco dei ragazzi del 99

30 giugno Nichelino (To) – Sonic Park – Palazzina di caccia di Stupinigi

2 luglio Genova – Parco degli Erzelli

3 luglio Sampeyre (Cn) – Vallone di Sant’Anna (Suoni dal Monviso)

6 luglio Bard (Ao) – Forte

10 luglio Pistoia – Piazza Duomo

12 luglio Bologna – Sequoie Music Park

15 luglio Cattolica (Rn) – Arena della Regina

16 luglio Fermo – Piazza del Popolo

20 luglio Vasto (Ch) – Area Eventi Aqualand

23 luglio Lecce – Piazza Libertini

24 luglio Molfetta (Ba) – Banchina San Domenico

27 luglio Matera – Cava del Sole

29 luglio Follonica (Gr) – Parco Centrale

2 agosto Treviso – Arena Della Marca

4 agosto Palmanova (Ud) – Piazza Grande

6 agosto Torbole sul Garda (Tn) – Foci del Sarca

25 agosto Castiglioncello (Li) – Castello Pasquini

27 agosto Olbia – Olbia Arena

1 settembre Agrigento – Valle dei Templi

3 settembre Siracusa – Teatro Greco

5 settembre Taormina – Teatro Antico

7 settembre Roccella Jonica (Rc) – Teatro Al Castello

17 settembre Pisa – Piazza Dei Cavalieri

21, 23 e 24 settembre Roma – Cavea Parco Auditorium della Musica