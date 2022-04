Mara Sattei si unisce alla line up del Concertone del Primo Maggio, la manifestazione in programma a Roma promossa da Cgil, Cisl e Uil. L’artista, sorella del rapper e producer tha Supreme, torna sul palco per il secondo anno consecutivo.

Mara, che lo scorso gennaio ha debuttato con il disco ‘Universo’, farà compagnia ai già annunciati Coez, Fasma e Mace. Quest’ultimo porterà con sé Venerus, Gemitaiz, Joan Thiele e Colapesce.