The Weeknd ospita Jim Carrey e l’attrice di “Squid Game” nel suo nuovo video

Jim Carrey e HoYeon Jung della serie di Netflix “Squid Game”. Sono loro i protagonisti del nuovo video di The Weeknd, “Out of time”.

Diretti da Cliqua, il cantautore e l’attrice si divertono in una serata karaoke che si conclude in una sala operatoria. È proprio lì che troviamo Carrey, già voce narrante in “Dawn FM”, l’ultimo disco dell’artista canadese. L’interprete di “The Mask” recita il monologo che chiude il brano mentre opera sulla faccia di The Weekend. “Out of time”, ballad su sentimenti difficili da rimettere in sesto, è il terzo estratto dal lavoro dopo “Take my breath” e “Sacrifice”.

The Weeknd festeggia l’uscita del nuovo singolo ma anche due traguardi: le sue “Blinding lights” e “Starboy” sono state certificate dischi di diamante in America.