Alessandra Amoroso torna conduttrice in radio per RTL 102.5

Alessandra Amoroso torna a Rtl 102.5 come conduttrice d’eccezione. Domani 13 aprile, dalle 21 alle 23, la cantante salentina sarà in diretta sulla prima ra diovisione d’Italia per condividere i ricordi più belli della sua carriera e gli aggiornamenti sulle tappe che la porteranno al suo primo concerto allo stadio San Siro di Milano, in programma il prossimo 13 luglio. La Amoroso ospiterà tanti ospiti e amici.