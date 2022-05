Kendrick Lamar è tornato: è il suo il disco dell’anno? – RECENSIONE

I suoi fan lo definiscono ‘Miglior rapper vivente’, nel 2018 è stato insignito del Premio Pulitzer per il suo precedente lavoro ‘Damn.’. Oggi, dopo 5 anni, torna su tutte le piattaforme con il suo attesissimo nuovo album.

Kendrick Lamar pubblica su tutte le piattaforme ‘Mr. Morale & The Big Steppers’, anticipato la scorsa settimana dal brano non contenuto nel progetto ‘The heart Part 5’.

Diviso in due parti da 9 tracce ciascuna, il doppio disco include le collaborazioni con Beth Gibbons dei Portishead, con la nuova regina dell’rnb Summer Walker e ancora con Sampha, Gostface Killah, Bixst, Amanda Reifer, Taylour Paige, Kodak Black, Baby Keem, Sam Dew e Tanna Leone. Lamar ci mette la faccia e come sempre regala barre intrise di verità e poesia per un totale di 1 ora e 13 minuti di musica, condita dalle produzioni, tra gli altri, di Pharrell Williams, Boi-1da e Dj Khalil.

Ascoltatelo senza fretta

‘Mr. Morale & The Big Steppers’ è sicuramente, per la sua struttura, un disco da ascoltare senza fretta, con testi alla mano. D’altronde, non è un caso che Lamar, per la prima volta in 102 anni, sia stato il primo rapper a vincere il Pulitzer nella categoria ‘Musica’.

Nelle 18 tracce, il 34enne affronta il suo rapporto con il dolore, con le donne, con i soldi. Parla di responsabilità, di identità (anche di genere), di traumi da risolvere, di essere cresciuto in fretta e centra una quotidianità in cui tutti possono identificarsi, senza mai cadere nella banalità o ripetersi.

Disc 1: Big Steppers

1. United In Grief

2. N95

3. Worldwide Steppers

4. Die Hard ft. Blxst & Amanda Reifer

5. Father Time ft. Sampha

6. Rich (Interlude)

7. Rich Spirit

8. We Cry Together ft. Taylour Paige

9. Purple Hearts ft. Summer Walker & Ghostface Killah

Disc 2: Mr. Morale

1. Count Me Out

2. Crown

3. Silent Hill ft. Kodak Black

4. Savior (Interlude)

5. Savior ft. Baby Keem & Sam Dew

6. Auntie Diaries

7. Mr. Morale ft. Tanna Leone

8. Mother I Sober ft. Beth Gibbons of Portishead

9. Mirror

La copertina del disco

Quinto album della sua carriera, in ‘Mr. Morale & The Big Steppers’ l’artista di Compton appare insieme alla sua famiglia nella copertina anticipata sui social. Sul capo, Lamar indossa una corona di spine, tiene in braccio la figlia di 2 anni e una pistola nei pantaloni.

Davanti a lui la compagna Whitney Alford, con in braccio il secondo figlio arrivato recentemente. È proprio la foto, scattata da Renell Medrano, a confermare la notizia. E se, nel ritornello di ‘Crown’, l’Mc canta ‘Non puoi piacere a tutti’, oggi i social impazziscono per lui e parlano di disco dell’anno (e anche noi siamo dello stesso parere!).

Il concerto a Milano

Intanto, cresce l’attesa per l’unica data italiana del rapper: il 23 giugno, Lamar si esibirà all’Ippodromo Snai-San Siro di Milano per Milano Summer Festival. Il concerto è la sostituzione dell’evento che lo avrebbe visto a Rock in Roma due anni fa, nel 2020: la data è stata annullata con lo scoppio della pandemia di Coronavirus. I biglietti per il live di Milano sono ancora disponibili.