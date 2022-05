Big Fish, Drillonaire, Don Joe, 2nd Roof, Mace, Dj Shocca, Itaca, The Night Skinny e Young Satana. Sono loro i producer di “Ferro del mestiere”, terzo album da solista in uscita il 17 giugno per Epic Records Italy / Sony Music Italy. Il rapper li ha annunciati oggi su Instagram. Il progetto, il racconto in tracce di quello che succede nelle strade milanesi, è in pre-order.

