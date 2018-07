Esce “Ossigeno”, il nuovo progetto di Rkomi

Reduce dal successo di “Io in Terra”, primo disco ufficiale pubblicato nel 2017 già certificato disco d’oro e in attesa del nuovo album previsto per il prossimo 2019, Rkomi torna con un nuovo e sorprendente progetto. Esce oggi Ossigeno, un libro a corredo di 6 inediti che racconteranno a pieno il suo mondo.

Nella carriera degli artisti a volte è necessario fermarsi e voltarsi indietro per poter guardare avanti e Ossigeno nasce proprio da questa esigenza.

“Ossigeno” è musica e parole, 112 pagine di pensieri, appunti, aneddoti e ricordi, dall’esordio di Dasein Sollen sino ad oggi, accompagnate da un EP di 6 brani inediti.

“Ossigeno” è un viaggio nell’evoluzione di uno dei volti principali della nuova generazione, la penna più interessante e acclamata della nuova scena.

“Io in Terra summer tour”

Continua nel frattempo l’inarresttabile successo del suo “Io in Terra summer tour” che lo vedrà protagonista live nelle principali città italiane per tutta l’estate tra prestigiosi club, festival e summer arena.