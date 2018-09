Fuori il video di “Let Somebody Love You”, il nuovo singolo di Boy George

È fuori il video del singolo “Let Somebody Love You”, brano che suonerà in tutte le radio dal 7 settembre e che anticipa l’album LIFE, in uscita il 26 ottobre per BMG.

La clip, diretta da Howard Greenhalgh, presenta Boy George in uno Speaker’s Corner, che riesce ad attirare tutti i presenti spostando l’attenzione dalle proteste con il messaggio “parlate delle cose che amate piuttosto che delle cose che odiate“.

Dal loro inizio nel 1981, i Culture Club hanno venduto oltre 150 milioni di dischi in tutto il mondo, e sono stati riconosciuti come un’ istituzione britannica vincitrice del Grammy Award con tanti singoli di successo tra i quali: “Do You Really Want to Hurt Me”, “Karma Chameleon”, “Church Of The Poison Mind”, “Victims”, “It’s A Miracle” e “The War Song”.

Il gruppo è capitanato dal cantante e cantautore Boy George, universalmente amato come uno degli artisti più iconici della musica. Roy Hay, Mikey Craig e Jon Moss completano la rimanente formazione originale.

Essendo la prima band multirazziale con un frontman dichiaratamente gay, i Culture Club hanno stabilito molti record e si sono affermati come icone della storia musicale e della cultura popolare britannica. La band si è riunita nel 2014 e ha intrapreso due tour sold out in tutto il mondo nei due anni successivi.

Guardando al futuro, il 2018 segna una nuova era per Boy George e Culture Club, che pubblicano la loro prima nuova musica in 20 anni e partiranno per un tour mondiale durante l’estate, prima di portare il “The Life Tour” nel Regno Unito a novembre.