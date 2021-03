the_date('c');?>

Tg Diregiovani – Edizione del 31 marzo 2021

– CANNABIS, SOSTANZA PIÙ CONSUMATA AL MONDO: INTERVISTA ALLA DOTT.SSA SIMONA PICHINI

L’abuso di droghe e le dipendenze sono un fenomeno che, purtroppo, accompagna le generazioni. La cannabis è la sostanza più consumata nel mondo occidentale, seguita, in percentuali molto più basse, dalla cocaina. Ne abbiamo parlato con un’esperta del settore come la dott.ssa Simona Pichini dell’Istituto superiore di Sanità di Roma;

– ‘NON MI UCCIDERE’, SVELATI DATA DI USCITA E POSTER DEL FILM CON ALICE PAGANI E ROCCO FASANO

Andrea De Sica si prepara per debuttare sullo schermo. Dopo il successo dell’esordio al cinema con ‘I figli della notte’ e della serie Netflix ‘Baby’, il regista torna con ‘Non mi uccidere’, teen drama che racconta una intensa storia d’amore dalle tinte horror. Scritto da Gianni Romoli, il collettivo GRAMS e lo stesso De Sica e liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Chiara Palazzolo, il film vede come protagonisti la star di Baby Alice Pagani e la star di Skam Italia Rocco Fasano rispettivamente nei panni di Mirta e Robin. La pellicola sarà disponibile su tutte le piattaforme dedicate dal 21 aprile per l’acquisto e il noleggio;

– DA INSTAGRAM A MEDIASET PLAY, GIULIA SALEMI CONDUCE IL SUO ‘SALOTTO’ IN STREAMING

A partire dal 16 aprile, ogni venerdì su Mediaset Play, arrivano confessioni tra amiche e condivisioni di make-up in salsa ‘girl power’, nel primo programma condotto e ideato da Giulia Salemi. Il suo ‘Salotto Salemi’ sarà disponibile in streaming dal 16 aprile grazie alla collaborazione con Naj Oleari Beauty e Mikado. Le puntate del format verranno ospitate ogni venerdì in contemporanea, per sei settimane, su Mediaset Play. Le ospiti d’eccezione del programma saranno alcune delle protagoniste più influenti del mondo dello spettacolo e dei social: da Paola Di Benedetto a Veronica Ferraro passando per Dayane Mello e Gaia Zorzi;

– AUSTRALIA, LA MAGIA DEL LAGO ROSA DI MELBOURNE ATTIRA CENTINAIA DI INSTAGRAMMER

A pochi chilometri dal centro di Melbourne, in Australia, si trova una delle meraviglie naturali più amate dagli instagrammer. Centinaia di persone si sono recate nel cuore di Westgate Park attirate da un piccolo lago pieno di acqua rosa. Le foto di questo luogo da sogno hanno spopolato sui social facendolo diventare una delle mete più ambite. Tuttavia, per realizzare scatti mozzafiato con lo sfondo del lago rosa ci vogliono un po’ di fortuna e tanta pazienza. Le sue acque, infatti cambiano colore a causa di un fenomeno naturale, che avviene quasi ogni estate. Il lago si tinge di rosa solo grazie ad un giusto equilibrio di sale, luce solare, alte temperature, scarse precipitazioni e alghe, che producono un pigmento rosso-arancio chiamato beta-carotene;



– PLAYSTATION STORE CHIUDE SU PS3, PLAYSTATION VITA E PSP

Era nell’aria, ma adesso è arrivata la conferma ufficiale da Sony. Dal 2 luglio il PlayStation Store non sarà più disponibile su PlayStation 3 e PSP. La notizia arriva insieme all’annuncio che il negozio online chiuderà il 27 agosto anche sui dispositivi PlayStation Vita. Non si potranno quindi acquistare contenuti digitali per PS3, PS Vita e PSP, inclusi giochi e contenuti video. Ricordiamo, inoltre, che da aprile la funzionalità PS Communities non sarà più disponibile su PlayStation 4.