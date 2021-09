VIDEO| Il concerto de La Rappresentante di Lista a Roma in 3 minuti

Un club. Un teatro. Una sala da concerti. Un contenitore di immensa libertà. L’Auditorium Parco della Musica di Roma si è trasformato in tutto questo per una sera. Tutto merito della magia portata sul palco – ieri 7 settembre – da La Rappresentante di Lista, il duo formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina. Coppia artistica che quest’anno ha fatto parlare di sé con la partecipazione al 71esimo Festival di Sanremo prima e con il disco “My Mamma” dopo. Il progetto dà il nome al tour che il gruppo sta portando in giro per l’Italia e che continuerà fino a metà settembre. Gira tutto intorno al concept dell’album la performance dal vivo dei ragazzi.

Fluidità, resistenza contro i pregiudizi, voglia di cantare a squarciagola che essere fieri di quello che si è non deve essere una conquista. Queste le colonne portanti del racconto di Dario e Veronica, impeccabili in materia di presenza scenica. Corrono su e giù per il palco, ballano e mostrano una sintonia che nei loro dischi è sempre il filo conduttore.

La scaletta

Sold out la data e pubblico in visibilio già dal primo pezzo della scaletta. “Religiosamente”, come il primo pezzo della setlist, i fan de La Rappresente di Lista mostrano un calore difficile da spiegare a parole. In setlist, poi, quasi tutte le tracce di “My Mamma” – “Oh ma oh Pa”, “Alieno”, “Fragile”, “Sarà”, “Resistere” – e l’immancabile pezzo sanremese “Amare”. Poi qualche incursione dal passato – “Ti amo (nanana)”, “Giovane femmina”, “Questo corpo”, “Siamo ospiti” – e l’ultimo singolo “Vita”.

Il video

Noi eravamo presenti. Ecco il nostro resoconto video.

