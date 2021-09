“Blu Celeste” di Blanco è il terzo nuovo disco più ascoltato al mondo

Quello di “Blu Celeste” è un debutto che Blanco ricorderà per il resto della sua vita, non solo perché si tratta del suo primo album. Il progetto vola sulle piattaforme di streaming e non solo sui canali nazionali. Il disco è, infatti, il terzo più ascoltato al mondo su Spotify tra quelli usciti venerdì scorso.

A dirlo è la stessa piattaforma che, ogni settimana, svela quali sono i lavori più streammati al mondo nelle prime 72 ore. Sopra di lui solo “Jose” di J Balvin e “The Melodic Blue” di Baby Keem (cugino di Kendrick Lamar).