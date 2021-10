Tg Diregiovani – Edizione del 6 ottobre 2021

Nelle news del Tg Diregiovani di oggi:

– DISCOTECHE, SI RIAPRE AL CHIUSO CON IL 35% DELLA CAPIENZA

Il Comitato Tecnico Scientifico ha dato parere favorevole alla riapertura delle discoteche in zona bianca ma con una capienza al 35% al chiuso e al 50% all’aperto. Nello specifico,fa sapere il Cts attraverso una nota, fermo restando che “gli accessi a queste attività debbano avvenire esclusivamente attraverso un meccanismo di registrazione e solo in presenza di Green pass valido si ritiene che se ne possa considerare l’apertura con una progressiva gradualità. Tra le regole a cui dovranno attenersi i locali ci sono anche “l’uso obbligatorio dei bicchieri monouso; la garanzia di poter igienizzare le mani frequentemente, la pulizia e la sanificazione dei locali e l’utilizzo della mascherina chirurgica nei vari momenti ad eccezione di quello del ballo”;

– A ‘LE IENE’ IL MONOLOGO DI ELODIE PER DAYANE MELLO: “MAI SENTIRSI IN COLPA”

“Io non voglio essere difesa. Voglio essere compresa. Non voglio essere giudicata. Voglio essere ascoltata”. Parole intense quelle di Elodie, che al suo debutto come conduttrice a ‘Le Iene’ affronta un tema delicato, quello della violenza fisica e psicologica sulle donne. Al termine del servizio su Dayane Mello, andato in onda ieri sera, che sarebbe stata vittima di molestie e di un presunto stupro durante il reality brasiliano ‘A Fazenda’, la cantante è stata protagonista di un toccante monologo, in cui ha ribadito come le donne abbiano il diritto di essere padrone di se stesse, del loro corpo e della loro mente;



– ESCE IL 15 OTTOBRE ‘EASY ON ME’, IL NUOVO SINGOLO DI ADELE

Adele sta per tornare. A dirlo è la stessa cantautrice che sui social ha pubblicato un mini teaser di quello che dovrebbe essere il singolo apripista, in arrivo il 15 ottobre. Pochi secondi che mandano in delirio i fan che la aspettano dal 2015. Il brano si intitola ‘Easy on me’ e dalle prime note anticipate, dovrebbe trattarsi di una ballad. Molto probabilmente il brano sarà contenuto nel nuovo album, che stando ai rumors circolati in rete dovrebbe chiamarsi ’30’ e uscire, forse, il 19 novembre;

– ‘HOUSE OF THE DRAGON’, RILASCIATO IL PRIMO TEASER TRAILER

Hbo ha rilasciato il teaser trailer di ‘House of The Dragon’, spin off de ‘Il trono di spade’. Solo un minuto scarso, per la clip che aspettavano in molti ma nonostante la brevità del filmato, è possibile intercettare quali saranno le ambientazioni che faranno da sfondo alla serie. In attesa di conoscere la data ufficiale di uscita, nel 2022, si sa già che ‘House of The Dragon’, sarà composta (per la prima stagione), da 10 episodi da 50 minuti ognuno. La storia sarà ambientata 200 anni prima di ‘Game of Thrones’ e s’ incentrerà sulla dinastia dei Targaryen, che grazie anche all’aiuto dei draghi, ha dominato per anni sui Sette regni;



– PORCAROLI E SCAMARCIO, LA FOTO DEL BACIO FA IL GIRO DEL WEB

Dopo settimane di rumors, sembra confermata la relazione tra Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio. Nonostante i diretti interessati mantengano il silenzio a rigurado, in queste ore sta facendo il giro del web uno scatto pubblicato in esclusiva dal portale di gossip Whoopsee.it. Nella foto i due attori si scambiano un bacio. La passione tra Scamarcio e Porcaroli sarebbe nata quest’anno, sul set del film ‘L’ombra del giorno’ di Giuseppe Piccioni. Ma solo durante la 78esima Mostra del Cinema di Venezia sono emerse le prime voci sulla loro presunta relazione, quando l’attrice è arrivata al lido senza il suo compagno e Scamarcio ha saltato la kermesse.