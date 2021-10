Tg Diregiovani – Edizione dell’11 ottobre 2021

Nelle news del Tg Diregiovani di oggi:

– IN VIGORE DA OGGI LE NUOVE NORME SULLE CAPIENZE DI CINEMA, TEATRI E DISCOTECHE

Cambiano da oggi le regole sulle capienze dei luoghi della cultura e delle discoteche. Nell’ultimo decreto legge infatti, è stato stabilito che d’ora in poi, in zona bianca, per cinema e teatri all’aperto e al chiuso, sempre con green pass, la capienza arriva al 100%. Novità anche per le discoteche, che seppur non al completo, potranno riempirsi al chiuso fino al 50% e all’aperto fino al 75%. Per quanto concerne le manifestazioni sportive invece, queste si terranno in zona bianca con una capienza del 60% al chiuso e del 75% all’aperto. Ma se la presa sulle percentuali della capienza si allenta, si stringe invece quella delle sanzioni, che diventeranno più severe per tutti coloro che non rispetteranno le regole;

– JARED LETO TRAVOLTO DAGLI SCONTRI NO GREEN PASS DI ROMA

Anche Jared Leto ha ripreso gli scontri violenti causati dai ‘no green pass’, che hanno interessato il centro di Roma sabato scorso. L’attore, volto di Gucci, che spesso è in Italia per gli appuntamenti della maison, sabato come molti passanti si è ritrovato spettatore delle rivolte che hanno coinvolto il centro della Capitale. Leto ha documentato tutto attraverso le storie di Instagram: “Mi sono ritrovato in mezzo a una protesta in Italia. Da quello che ho capito, riguardava obbligo di vaccino e green pass. Mi sono beccato il gas dei lacrimogeni e ho dichiarato chiusa la serata”, ha scritto il premio Oscar;

– GIULIA SALEMI TORNA IN TV CON UN NUOVO PROGRAMMA

Buone notizie per i fan dei ‘prelemi’. Mentre Pierpaolo Pretelli prosegue la sua avventura come concorrente di ‘Tale e Quale Show’, Giulia Salemi si prepara a tornare in tv con un nuovo programma. A dare lo scoop è Gabriele Parpiglia, che nelle ‘Chicche di Gossip’ di Casa Chi, ha svelato che la modella sarà una delle protagoniste di ‘Ritorno a scuola’, il nuovo reality di Italia 1 condotto da Nicola Savino, dove alcuni concorrenti famosi dovranno ripetere gli esami di quinta elementare. Insieme a Giulia, in studio anche Benedetta Mazza, Eleonora Pedron e Paola Caruso. I vip che non supereranno l’esame, saranno bocciati e quindi eliminati dal programma;

– PALLONE D’ORO: TRA I FINALISTI ANCHE CINQUE ITALIANI

Effetto Europei sulla corsa alla vittoria del Pallone d’Oro. Nella lista dei 30 candidati, infatti, spiccano cinque azzurri, Nicolò Barella, Jorginho, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Gigio Donnarumma, che è in corsa per la vittoria del Trofeo Yashin, riservato al miglior portiere. Per quanto riguarda i nomi degli altri calciatori in corsa per la vittoria, ci sono Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Romelu Lukaku, Kylian Mbappé. Dopo un anno di stop, torna dunque il premio più prestigioso del mondo del calcio. Il vincitore sarà annunciato a Parigi il prossimo 29 novembre;

– SALMO ANNUNCIA IL ‘FLOP TOUR’, BIGLIETTI DISPONIBILI DA OGGI

Sono disponibili da oggi sui siti di ‘Vivo Concerti’ e dalle 12 di sabato 16 ottobre su ‘TicketOne’ e in tutte le rivendite autorizzate, i biglietti per il ‘Flop tour’ di Salmo. Il rapper, dopo 2 anni di stop dovuti alla pandemia, torna così alla dimensione live. E lo fa partendo dal Palazzo dello Sport di Roma l’1 marzo, per proseguire in tutta Italia con altre cinque date. A luglio poi, Salmo si esibirà negli stadi: il 3 allo Stadio Comunale di Bibione e il 6 a San Siro.