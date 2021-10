Kanye West vola in Italia e si esibisce a un matrimonio vip

Un matrimonio esclusivo non poteva che avere un party degno di questo aggettivo. È così che Alexandre Arnault e Gèraldine Guyot – lui vicepresidente di Tiffany & Co e tra gli uomini più ricchi del mondo dopo Elon Musk e Jeff Bezos, lei fondatrice del marchio di accessori D’Estrëe – hanno festeggiato il loro sì a Venezia in pompa magna. E neanche la musica poteva essere da meno.

Protagonista della festa è stato, infatti, Kanye West. Il rapper è volato in Italia appositamente per cantare 4 pezzi: i vecchi “Runaway” (tratto da “My beautiful dark twisted fantasy” del 2010) e “Flashing Lights” (tratto da “Graduation” del 2007) e due tratti dall’ultimo disco (“Donda”), ovvero “Come to life” e “Believe what I say”.

Il matrimonio

I due sposini hanno rinnovato le loro promesse tre mesi dopo essersi detti sì a Parigi. Per l’occasione hanno scelto come location la Fondazione Cini, nell’Isola di San Giorgio; la stessa che nel 2014 ospitò le nozze di George Clooney e Amal Ramzi Alamuddin. Tra gli ospiti anche Beyoncé e Jay-Z, recentemente protagonisti dell’ultima campagna pubblicitaria di Tiffany.

I video di Kanye

Kanye performing "Runaway" last night at Alexandre Arnault and Geralde Guyot’s wedding in Venice. (10.16.21) pic.twitter.com/4WwxHsBEX1 — Ye Media (@KanyeMedia_) October 17, 2021

Kanye West cantando “Believe What I Say” no casamento de Alexandre Arnault e Geraldine Guyot. pic.twitter.com/AwcyKWFU7j — Mídia KWBR (@midiakwBR) October 17, 2021