Taylor Swift ha realizzato uno short movie. Protagonisti gli attori di Stranger Things e Teen Wolf

Da una delle canzoni più amate dai fan a cortometraggio. “All too well” di Taylor Swift diventa uno short movie realizzato dalla stessa artista. A una settimana dall’uscita in una nuova versione del disco originariamente pubblicato nel 2012, “Red (Taylor’s Version)”, la cantante annuncia il progetto collaterale che l’ha vista nei panni di regista. Il 12 novembre, così, non solo segna la data d’uscita dell’album ma anche del film. Protagonisti gli attori Sadie Sink di Stranger Things e Dylan O’Brien di Teen Wolf.

Il trailer

“All too well”, traccia numero 5 di “Red”, è quindi il filo conduttore della storia: il racconto di una dolorosa fine di un amore. Nella versione demo finora inedita, la canzone durava 10 minuti. Per esigenze commerciali venne ridotta e inserita nella tracklist snellita di non poco. Con un nuovo potere decisionale sulla sua musica, Taylor ora si riappropria del pezzo e ne realizza un mini film che è già attesissimo.

“Red (Taylor’s Version)”

Gli ultimi anni hanno visto Taylor Swift tornare in studio per registrare nuovamente tutto il suo catalogo esausta dalla lunga faida con l’ex manager Scooter Braun e l’etichetta discografica, che si è appropriata dei diritti dei brani al passaggio dell’artista alla Republic Records. Braun ha, poi, ceduto ingiustamente i master dei lavori alla Shamrock Holdings per la cifra di 300 milioni di dollari. Registrando tutti i pezzi da capo la 31enne ha, così, risolto il problema alla radice.

“Red” vedrà una nuova luce il 12 novembre e per l’occasione è stato arricchito di 8 pezzi inediti. Uno di questi è un pezzo con Ed Sheeran.

La tracklist

1. State of Grace

2. Red

3. Treacherous

4. I Knew You Were Trouble

5. All Too Well

6. 22

7. I Almost Do

8. We Are Never Ever Getting Back Together

9. Stay Stay Stay

10. The Last Time (featuring Gary Lightbody of Snow Patrol)

11. Holy Ground

12. Sad Beautiful Tragic

13. The Lucky One

14. Everything Has Changed (featuring Ed Sheeran)

15. Starlight

16. Begin Again

17. The Moment I Knew

18. Come Back… Be Here

19. Girl at Home

20. State of Grace (acoustic version)

21. Ronan

22. Better Man

23. Nothing New (featuring Phoebe Bridgers)

24. Babe

25. Message in a Bottle

26. I Bet You Think About Me (featuring Chris Stapleton)

27. Forever Winter

28. Run (featuring Ed Sheeran)

29. The Very First Night

30. All Too Well (10 minute version)