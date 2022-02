Ermal Meta annuncia le nuove date del tour

Il tour teatrale di Ermal Meta, che sarebbe dovuto partire il 26 febbraio con la data zero prevista a Jesolo, è stato interamente riprogrammato per la primavera 2023. Le vigenti norme restrittive hanno rallentato la preparazione della tournée causando ritardi nella produzione e nell’allestimento. A ciò si aggiunge che, la scorsa settimana, Ermal Meta è risultato positivo al COVID-19.

Per tutte queste ragioni, l’artista ha deciso di posticipare l’intero tour per evitare sovrapposizioni con i nuovi imminenti progetti a cui sta lavorando.

Queste le nuove date del tour teatrale

25 febbraio 2023, PALAINVENT di JESOLO – VE (recupero del 3 marzo 2021 e del 26 febbraio 2022) – DATA ZERO

1° marzo 2023, EUROPAUDITORIUM di BOLOGNA (recupero del 22 marzo 2021, 11 dicembre 2021 e 21 marzo 2022 all’UNIPOL ARENA e del 15 marzo 2022 all’Europauditorium di BOLOGNA)

4 marzo 2023, TEATRO VERDI di MONTECATINI (recupero del 7 aprile 2022)

6 marzo 2023, TEATRO LIRICO di MILANO (recupero del 5 marzo 2021, 13 dicembre 2021 e 14 marzo 2022 al MEDIOLANUM FORUM e del 2 marzo 2022 al Teatro Lirico di MILANO)

7 marzo 2023, TEATRO LIRICO di MILANO (recupero del 5 marzo 2021, 13 dicembre 2021 e 14 marzo 2022 al MEDIOLANUM FORUM e del 3 marzo al Teatro Lirico di MILANO)

10 marzo 2023, TEATRO DIS_PLAY di BRESCIA (recupero del 9 marzo 2022)

11 marzo 2023, GRAN TEATRO GEOX di PADOVA (recupero del 10 marzo 2022)

13 marzo 2023, TEATRO NUOVO G. DA UDINE di UDINE (recupero del 12 marzo 2022)

14 marzo 2023, TEATRO ROSSETTI di TRIESTE (recupero del 14 marzo 2022)

18 marzo 2023, TEATRO PONCHIELLI di CREMONA (recupero del 19 marzo 2022)

19 marzo 2023, TEATRO COLOSSEO di TORINO (recupero del 13 marzo 2021, 4 dicembre 2021 e 19 marzo 2022 al PALA ALPITOUR e del 6 marzo 2022 al Teatro Colosseo di TORINO)

20 marzo 2023, TEATRO COLOSSEO di TORINO (recupero del 13 marzo 2021, 4 dicembre 2021 e 19 marzo 2022 al PALA ALPITOUR e del 7 marzo 2022 al Teatro Colosseo di TORINO)

23 marzo 2023, TUSCANY HALL di FIRENZE (recupero del concerto del 16 marzo 2021, 7 dicembre 2021 e 18 marzo 2022 al NELSON MANDELA FORUM e del 18 marzo 2022 al Tuscany Hall di FIRENZE)

24 marzo 2023, TUSCANY HALL di FIRENZE (recupero del concerto del 16 marzo 2021, 7 dicembre 2021 e 18 marzo 2022 al NELSON MANDELA FORUM e del 23 marzo 2022 al Tuscany Hall di FIRENZE)

26 marzo 2023, AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA di ROMA (recupero del concerto del 20 marzo 2021, 17 dicembre 2021 e 23 marzo 2022 al PALAZZO DELLO SPORT e del 27 marzo 2022 all’Auditorium Parco della Musica di ROMA)

28 marzo 2023, TEATRO CARLO GESUALDO di AVELLINO (recupero del 4 aprile 2022)

30 marzo 2023, TEATRO TEAM di BARI (recupero dell’8 marzo 2021, 20 dicembre 2021 e 26 marzo 2022 al PALA FLORIO e del 29 marzo 2022 al Teatro Team di BARI)

31 marzo 2023, POLITEAMA GRECO di LECCE (recupero del 30 marzo 2022)

2 aprile 2023, TEATRO POLITEAMA di CATANZARO (recupero 2 aprile 2022)

3 aprile 2023, TEATRO METROPOLITAN di CATANIA (recupero del 1° aprile 2022)

6 aprile 2023, TEATRO AUGUSTEO di NAPOLI (recupero del 26 marzo 2022)

13 aprile 2023, TEATRO POLITEAMA di PIACENZA (recupero del 14 aprile 2022)

14 aprile 2023, TEATRO GOLDONI di LIVORNO (recupero del 6 aprile 2022)

16 aprile 2023, TEATRO DELLE MUSE di ANCONA (recupero del 19 aprile 2022)

19 aprile 2023, GRANA PADANO THEATRE di MANTOVA (recupero del 9 aprile 2022)

20 aprile 2023, TEATRO CREBERG di BERGAMO (recupero del 13 aprile 2022)

22 aprile 2023, PALA CONGRESSI di LUGANO (recupero del 20 marzo 2022)

I biglietti delle date teatrali del 2022, già acquistati in prevendita, rimangono validi per le date del prossimo tour.

Tutti coloro in possesso di un biglietto precedentemente acquistato per il tour nei palasport, che non hanno ancora confermato la loro partecipazione, potranno farlo a partire dal 28 febbraio a questa pagina https://www.clappit. com/ermal-meta-2022