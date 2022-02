Il listening party di “Donda 2” è online. Ascolta i nuovi brani di Kanye West

Kanye West sta per tornare con “Donda 2”, l’atteso sequel del suo ultimo album (ascoltabile solo su Stem Player e non sulle tradizionali piattaforme per stesso volere di Ye).

La scorsa notte – come ormai da prassi – il rapper è stato protagonista di un listening party al LoanDepot Park Stadium di Miami. Una serata aperta ai fan per ascoltare in anteprima i nuovi brani realizzati negli ultimi mesi.

Una casa in fiamme, tante comparse e altrettanti ospiti: questi gli elementi che hanno fatto da sfondo a “Donda Experience Perfomance”. Tra i nomi saliti sul palco Jack Harlow, Migos, Pusha-T, Alicia Keys, Fivio Foreign, Marilyn Manson, DaBaby e PlayBoi Carti. Altri, come Travis Scott e Future (produttore del progetto), sono stati presenti solo con la loro voce registrata.

Ecco il video della performance ↓