Il concerto di Yuman a Roma in 3 minuti – VIDEO

Uno show in bilico tra urban, soul e funky contemporaneo. Il tutto in full band per un live “difficile da dimenticare”. Lo aveva presentato con queste parole sui social e così è stato il concerto di Yuman all’Auditorium Parco della Musica di Roma: prima tappa del “Qui Tour”.

Voce potente e un groove che non lascia indifferenti. Sono i punti di forza dell’artista nato a Formello che torna a suonare dal vivo dopo due anni di stop e un’esperienza da “Big” al Festival di Sanremo. Sul palco del Teatro Ariston si è presentato con “Ora qui”, ballad che non può mancare in una scaletta a cavallo tra brani in inglese e in italiano. In oltre un’ora di show, il 27enne – al secolo Yuri Santos Tavares Carloia – ha così dato vita ai pezzi del suo ultimo progetto “Qui” ma anche a quelli del debutto con “Naked Thoughts”, uscito nel 2019.

A un concerto di Yuman si balla e si canta a squarciagola con brani come “Run”, “Somebody to love”, “Water”, “Twelve” ma anche “Mai”, “Wild eyes” e “Mille notti”. Quest’ultima la canzone che gli ha fatto conquistare la vittoria a Sanremo Giovani lo scorso dicembre. Direttamente dal contest e in apertura a Yuman, a scaldare il pubblico ci ha pensato Samia, live con 3 suoi brani.

Il concerto di Yuman a Roma in 3 minuti

Noi c’eravamo, ecco il nostro riassunto video ↓

Prossima occasione per vedere Yuman live sarà al Tunnel Club di Milano (il 5 aprile). I biglietti sono ancora disponibili su TicketOne e in tutti i rivenditori autorizzati.