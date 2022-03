Ermal Meta torna live: le date del “Tour Estivo 2022”

Era nell’aria da qualche tempo, ma adesso è arrivata la conferma. Ermal Meta ha ufficializzato con un messaggio social ai suoi fan il ritorno sui palchi d’Italia con il “TOUR ESTIVO 2022”.

I biglietti sono in prevendita da oggi, 23 marzo, a partire dalle 16 su https://puntoeacapo.uno/ – https://tickettando.it/

“Finalmente si ritorna. Date certe e l’estate davanti. Non ho mai patito la mancanza di qualcosa come mi è successo per il palco. Io sarò lì e lo sarete anche voi. Tremo solo all’idea. Mi siete mancati e adesso che riesco a visualizzare quello che succederà lo sento più che mai. Si, mi siete mancati. A presto”.

Ecco le date attualmente confermate del “TOUR ESTIVO 2022”

6 luglio – Genova, Teatro Ai Parchi Di Nervi

8 luglio – Roma, Villa Ada

13 luglio – Brescia, Arena Campo Di Marte

15 luglio – Villafranca di Verona (VR), Castello Scaligero

16 luglio – Asti, Astimusica

21 luglio – Ferrara, Ferrara Summer Festival

30 luglio – Pian Di Spilli – Monte Cucco (PG), Suoni Controvento

31 luglio – Porto Recanati (MC), Arena Beniamino Gigli

8 agosto – Gavorrano (GR), Teatro Delle Rocce

9 agosto – Forte Dei Marmi (LU), Villa Bertelli

17 agosto – Zafferana Etnea (CT), Anfiteatro Falcone e Borsellino

Il tour nei teatri di Ermal Meta

Ermal Meta sarebbe dovuto tornare live già questo inverno con un tour nei teatri.

Tuttavia, l’artista è stato costretto a rinviare la sua tournée dopo essere risultato positivo al covid.

I concerti, che sarebbero dovuti partire il 26 febbraio di quest’anno con la data zero di Jesolo, sono stati interamente riprogrammati per la primavera 2023.

A QUESTO LINK le nuove date del tour nei teatri.